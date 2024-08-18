Обнаружен череп мастодонта возрастом более 13 тысяч лет

Во время последнего оледенения северная часть Айовы, вероятно, все еще была покрыта льдом. Но южная часть в то время была свободна ото льда и уже начала покрываться растительностью. Такие животные, как мастодонты, приходили сюда поохотиться, и люди-охотники, вероятно, приходили сюда по этой же причине.