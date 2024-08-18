Обнаружен череп мастодонта возрастом более 13 тысяч лет

При раскопках в Айове (США) был обнаружен череп мастодонта. Сообщается, что археологам потребовалось 12 дней, чтобы медленно извлечь массивную окаменелость, которая настолько хорошо сохранилась, что у нее все еще осталась значительная часть некогда изогнутого бивня.
Мастодонты — 6-тонные дальние родственники современных слонов, обитающие в Северной Америке около 10 500 лет назад. Вымерли, вероятно, из-за изменений климата и охоты.
Радиоуглеродный анализ окаменелости показал, что животное умерло в палеоиндейский период, а его останки пролежали под землей незамеченным в течение 13600 лет. При этом, важно отметить, что возраст останков эквивалентен тому периоду, когда коренные американцы мигрировали в юго-центральную Айову.
Во время последнего оледенения северная часть Айовы, вероятно, все еще была покрыта льдом. Но южная часть в то время была свободна ото льда и уже начала покрываться растительностью. Такие животные, как мастодонты, приходили сюда поохотиться, и люди-охотники, вероятно, приходили сюда по этой же причине.
Ученые надеются, что обнаруженная окаменелость поможет установить, насколько наши предки были причастны к гибели мастодонтов. Хотя в данный момент не удалось обнаружить никаких каменных орудий рядом с костями, при дальнейшем изучении планируется проанализировать кости на предмет следов от порезов, сделанных человеком.
Ранее археологи выяснили, что алтарный камень Стоунхенджа родом из Шотландии. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.