Обнаружен центр миграции древних людей

Известно, что Homo sapiens распространился из Африки примерно 70−60 тысяч лет назад. Однако следы присутствия людей современного анатомического типа в различных регионах Евразии датируются, начиная примерно от 45 тысяч лет назад. До сих пор было не ясно, куда люди переселялись из Африки в первую очередь.