Обнародован рейтинг самых популярных паролей в 2024 году

Так, менеджер паролей NordPass опубликовал рейтинг из 200 самых распространенных паролей, используемых в этом году. Лидером стала комбинация «123456». Годом ранее она тоже заняла первое место.
Также в топ-10 попали пароли «123456789», «12345678», «password», «qwerty123», «qwerty1», «111111», «12345», «secret» и «123123». Взлом любого из них занимает менее секунды, предупреждают эксперты.
Как проводилось исследование
В составлении рейтинга участвовали аналитики платформы NordStellar, специализирующейся на кибербезопасности. Исследователи изучили 2,5 ТБ данных из открытых источников, включая информацию, доступную в даркнете.
NordPass подчеркивает, что исследователи не получали и не покупали персональные данные пользователей. Согласно отчету, они анализировали пароли, украденные с помощью вредоносного ПО или оказавшиеся в утечках данных. Большая их часть была связана с электронными почтами. Это позволило установить различия между корпоративными и личными учетными записями пользователей.
Проблема слабых паролей сохраняется
По данным аналитиков, пользователи редко применяют разные пароли для рабочих и личных аккаунтов, выбирая одни и те же простые комбинации. Интересно, что за последние шесть лет привычки пользователей практически не меняются, несмотря на работу, которую проводят для повышения их осведомленности.
Рекомендации по защите учетных записей
Для безопасности эксперты советуют использовать уникальные комбинации для каждого аккаунта. Также нужно создавать пароли длиной не менее 20 символов с разнообразными символами. Также надо регулярно проверять учетные записи на утечку данных и применять менеджеры и генераторы паролей.
Ранее эксперт «Мегафона» перечислил правила безопасного использования Wi-Fi. Он рассказал, что киберпреступники могут считывать, изменять или даже красть конфиденциальную информацию.