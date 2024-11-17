Обнародован рейтинг самых популярных паролей в 2024 году

NordPass подчеркивает, что исследователи не получали и не покупали персональные данные пользователей. Согласно отчету, они анализировали пароли, украденные с помощью вредоносного ПО или оказавшиеся в утечках данных. Большая их часть была связана с электронными почтами. Это позволило установить различия между корпоративными и личными учетными записями пользователей.