Обман слуха или… Почему появляются голоса в голове

Первое, о чём думает человек, услышав про голоса в голове, — шизофрения. Об этом же прежде всего подумает и психиатр, к которому такой пациент обратится. Но сразу оговоримся: для постановки диагноза «шизофрения» необходимо наличие слуховых галлюцинаций (и не только их) на протяжении минимум одного месяца, когда станет ясно, что нарушения комплексные и стойкие. К счастью, голоса в голове могут раздаваться и у людей без психопатологий.