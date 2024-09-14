Обман слуха или… Почему появляются голоса в голове

Наш эксперт — врач-психиатр-психотерапевт высшей квалификационной категории психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ, специалист по психокатализу Александр Кудряшов.
Первое, о чём думает человек, услышав про голоса в голове, — шизофрения. Об этом же прежде всего подумает и психиатр, к которому такой пациент обратится. Но сразу оговоримся: для постановки диагноза «шизофрения» необходимо наличие слуховых галлюцинаций (и не только их) на протяжении минимум одного месяца, когда станет ясно, что нарушения комплексные и стойкие. К счастью, голоса в голове могут раздаваться и у людей без психопатологий.
Не послышалось
Для начала надо отмести именно шизофрению. К симптомам этого заболевания, которые отсутствуют у здорового человека, но возникают в результате болезни, прежде всего относятся галлюцинации и различные бредовые идеи.
При шизофрении пациентов могут обманывать разные органы чувств, например, больным кажется, что их преследуют. Но чаще всего возникают именно слуховые галлюцинации. Голоса в голове пугают и мучают, поскольку обычно или угрожают человеку, или приказывают что-то сделать против его воли.
Выявив подобные симптомы, врач обязательно продолжит обследование, так как для шизофрении характерны и другие признаки — потеря желаний и интересов, обеднение речи и эмоций, отказ от общения, нежелание следить за своей внешностью, неопрятность и прочее. Также бывают когнитивные нарушения — расстройства мышления, восприятия, памяти и внимания.
Но даже если окажется, что у пациента действительно шизофрения, это ещё не катастрофа. Если начать лечиться как можно раньше и делать это адекватно и дисциплинированно, без перерывов, дополняя приём лекарств занятиями с психотерапевтом, прогноз будет вполне положительным. Шансы на успех повышаются, если болезнь стартовала в зрелом возрасте, симптомы выражены не очень ярко, а течение заболевания проходит без нарастания дефекта.
Кто здесь?
Есть также ряд факторов, способных повысить вероятность появления голосов в голове.
- Длительная бессонница. Состояние, когда человек в течение нескольких суток не может нормально выспаться, сродни алкогольному и наркотическому опьянению. Тут что угодно может почудиться.
- Травмы головы и заболевания головного мозга (инсульт, аневризма, опухоль).
- Нейродегенеративные заболевания (деменция, болезнь Альцгеймера).
- Лор-патологии, касающиеся нарушения или ослабления слуха.
Сильные и навязчивые психологические состояния, связанные, как правило, с чувством вины или сильной обиды, при которых человек постоянно ведёт внутренние диалоги со своим оппонентом. Причём выдуманные беседы порой настолько занимают сознание, что людям кажется, будто они и впрямь слышат чужой голос. В этом случае урезонить внутреннего собеседника помогают не только успокоительные лекарства, но и прежде всего психотерапия.
Аккомпанемент любви
Помимо шизофрении голоса в голове могут возникать при алкогольном и наркотическом опьянении, биполярном аффективном расстройстве (БАР), эпилептическом психозе. Даже людям с лабильной психикой порой кажется, что у них в голове звучат посторонние голоса. Так случается у тех, кто безумно влюблён, или у творческих личностей, переживающих состояние нахлынувшего вдохновения. А иногда люди с сильно развитой интуицией в моменты опасности слышат предупреждения в виде окриков.