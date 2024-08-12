Обложку от первого комикса с Дэдпулом могут продать за 7,5 миллионов долларов

Компания Heritage Auctions уверена, что сейчас, когда герой на пике популярности, пришло время продать ту самую обложку. Если на нее найдется покупатель, она станет самой дорогой обложкой комиксов в истории. сейчас самой дорогой считается обложка первого комикса о Супермене, проданная в апреле этого года за 6 миллионов долларов.