Обложку от первого комикса с Дэдпулом могут продать за 7,5 миллионов долларов

Пока новый фильм киновселенной Марвел «Дэдпул и Росомаха» лидирует в прокатах по всему миру, саркастический герой в черно-красном трико неожиданно побил еще один финансовый рекорд: обложка самого первого комикса, в котором появился Дэдпул, выставлена на продажу компанией Heritage Auctions за 7,5 миллионов долларов.
Автор обложки — художник Роб Лифельд. Если она будет продана за указанную цену, то станет самой дорогой обложкой от комиксов в истории. Дэдпул полюбился фанатам комиксов с первого выпуска, а сейчас находится на пике популярности благодаря третьему фильму о персонаже, в котором его играет Райан Рейнольдс.
Роб Лифельд рассказал CNN, что сейчас благодаря фильму компания Марвел получает больше фанатских писем, чем когда-либо за последние 15 лет. Художника очень растрогали признания в любви к персонажу, которого он когда-то нарисовал.
Лифельд начал работать в Марвел, когда компания выпускала серию «Новые мутанты» (частью которой стал Дэдпул). По словам художника, это был самый коммерчески неудачный период для компании. но такие супергерои как Дэдпул и Кейбл помогли Марвел снова встать на ноги, и серия «Новые мутанты» по продажам смогла побить даже популярных «Людей Икс».
Фильм «Дэдпул и Росомаха» тоже превзошел все ожидания, собрав 211 миллионов долларов в первый уикенд только в США. Первый уикенд фильма стал самым успешным среди всех премьер 2024 года и самым успешным для фильма с рейтингом «R» за все время.
Компания Heritage Auctions уверена, что сейчас, когда герой на пике популярности, пришло время продать ту самую обложку. Если на нее найдется покупатель, она станет самой дорогой обложкой комиксов в истории. сейчас самой дорогой считается обложка первого комикса о Супермене, проданная в апреле этого года за 6 миллионов долларов.
Ранее рассказывали, что костюм принцессы Леи из «Звездных войн» продали на аукционе за 175 тысяч долларов.
Георгий Мазуркевич