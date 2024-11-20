Обломки сбитого американским истребителем НЛО увезла полиция

После сообщений о неопознанных воздушных объектах в районе Великих озер и в других частях Северной Америки Королевская канадская конная полиция при поддержке вооруженных сил Канады провела многочисленные поисковые операции. С берегов озера Гурон были изъяты и подвергнуты тщательному анализу обломки. Он показал, что они не представляют угрозы национальной безопасности.