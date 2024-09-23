Обломки канадского судна, потерпевшего крушение в 1983 году, извлекут из озера

Сообщается, что по окончании работ большая часть обломков будет передана в музей. Для местной истории «Виль де Ванье» имеет особое значение: предполагается, что он был последним парусником, построенным в квебекском сообществе судостроителей, что соорудили большинство деревянных судов, плавающих по реке Святого Лаврентия с 1800-х до начала XX века.