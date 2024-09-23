Обломки канадского судна, потерпевшего крушение в 1983 году, извлекут из озера

Парусник «Виль де Ванье», затонувший в канадском озере Леами более 40 лет назад из-за вспыхнувшего на борту пожара, будет извлечен из воды, после чего обломки частично выставят в музее.
Известно, что 30-метровая деревянная шхуна, построенная в 1959 году, затонула в августе 1983 года. С тех пор оно покоилось на дне озера Леами, постепенно «поднимаясь» наверх из-за обмеления водоема.
В 2019 году местные власти назвали затонувшее судно «потенциально опасным» для лодочников и грузовых суден. Однако, несмотря на предполагаемые угрозы, «Виль де Ванье» оставался погребенным под слоями осадочных пород и толщами воды, так как из-за нехватки финансирования обломки парусника не могли извлечь.
В 2023 году канадская береговая охрана сообщила Radio-Canada, что получила разрешение на «ликвидацию» парусника. Наконец, 23 сентября 2024 года, получив должное финансирование, команда специалистов начала извлекать шхуну.
Сообщается, что по окончании работ большая часть обломков будет передана в музей. Для местной истории «Виль де Ванье» имеет особое значение: предполагается, что он был последним парусником, построенным в квебекском сообществе судостроителей, что соорудили большинство деревянных судов, плавающих по реке Святого Лаврентия с 1800-х до начала XX века.
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