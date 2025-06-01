Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли

«Последняя, если верить показателям сразу нескольких космических аппаратов, составляет сейчас более двух миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть выше, чем температура в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», — добавил специалист.