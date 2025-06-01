Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце дошло до Земли

«К Земле, судя по показаниям космических средств слежения, пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 08:30 утра по московскому времени», — сказал он.
Ученый уточнил, что скорость солнечного ветра сейчас порой превышает тысячу километров в секунду, также наблюдаются очень высокие значения плотности и температуры.
«Последняя, если верить показателям сразу нескольких космических аппаратов, составляет сейчас более двух миллионов градусов при нормальных значениях около 100 тысяч градусов, то есть выше, чем температура в короне Солнца. Есть вероятность, что такие значения никогда не регистрировались в истории наблюдений, либо близки к историческим максимумам», — добавил специалист.
По его словам, если такие значения стали последствием того, что к Земле пришло выброшенное вчера облако плазмы, то оно преодолело расстояние от Солнца за исключительно быстрое, близкое к рекордному время менее 30 часов. Это почти на сутки быстрее прогноза.
В то же время, как отметил Богачев, есть надежда, что к Земле пришло все же небольшое, исключительно быстрое, волокно плазмы, обладавшее по неизвестным причинам такой скоростью, а основная масса газа имеет более умеренные характеристики и придет позже.
Но если это все же основной выброс, то сегодня почти неизбежно в самое ближайшее время начнутся бури высшего 5 уровня, указал ученый.