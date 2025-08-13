Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Аляски

«Вулканический пепел с российского полуострова Камчатка привел к отмене рейсов авиакомпании Alaska Airlines в (города на Аляске — ред.) Ном и Коцебу», — говорится в сообщении.
Портал со ссылкой на предупреждение местного консультативного центра по вулканическому пеплу (VAAC), опубликованного во вторник утром по американскому времени, сообщает, что, как ожидается, облако пепла будет сохраняться в регионе по меньшей мере 18 часов.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.