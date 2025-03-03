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Обладатели «Оскара» 2025 года

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии «Оскар».

Источник: AP 2024

Торжественная церемония прошла в 97-й раз. Победителей определили в 23 категориях.

Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.

ТАСС собрал список лауреатов в основных номинациях:

«Лучший фильм» — «Анора»;

«Лучший режиссер» — Шон Бэйкер («Анора»);

«Лучшая актриса» — Мики Мэдисон («Анора»);

«Лучший актер» — Эдриан Броуди («Бруталист»);

«Лучшая песня» — El Mal («Эмилия Перес»);

«Лучшая музыка» — «Бруталист»;

«Лучшая мужская роль второго плана» — Киран Калкин («Настоящая боль»);

«Лучший зарубежный фильм» — «Я все еще здесь» (Бразилия);

«Лучший адаптированный сценарий» — Питер Строхан («Конклав»);

«Лучший оригинальный сценарий» — Шон Бэйкер («Анора»);

«Лучшая женская роль второго плана» — Зои Салдана («Эмилия Перес»);

«Лучший анимационный фильм» — «Поток»;

«Лучшая операторская работа» — «Бруталист»;

«Лучший монтаж» — «Анора»;

«Лучшая работа художника-постановщика» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

«Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли»;

«Лучший грим и прически» — «Субстанция»;

«Лучший дизайн костюмов» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

«Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»;

«Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна: Часть вторая»;

«Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»;

«Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре»;

«Лучший игровой короткометражный фильм» — «Я не робот».