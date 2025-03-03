Обладатели «Оскара» 2025 года

Торжественная церемония прошла в 97-й раз. Победителей определили в 23 категориях.
Трансляцию церемонии вела телекомпания ABC.
ТАСС собрал список лауреатов в основных номинациях:
«Лучший фильм» — «Анора»;
«Лучший режиссер» — Шон Бэйкер («Анора»);
«Лучшая актриса» — Мики Мэдисон («Анора»);
«Лучший актер» — Эдриан Броуди («Бруталист»);
«Лучшая песня» — El Mal («Эмилия Перес»);
«Лучшая музыка» — «Бруталист»;
«Лучшая мужская роль второго плана» — Киран Калкин («Настоящая боль»);
«Лучший зарубежный фильм» — «Я все еще здесь» (Бразилия);
«Лучший адаптированный сценарий» — Питер Строхан («Конклав»);
«Лучший оригинальный сценарий» — Шон Бэйкер («Анора»);
«Лучшая женская роль второго плана» — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
«Лучший анимационный фильм» — «Поток»;
«Лучшая операторская работа» — «Бруталист»;
«Лучший монтаж» — «Анора»;
«Лучшая работа художника-постановщика» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
«Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли»;
«Лучший грим и прически» — «Субстанция»;
«Лучший дизайн костюмов» — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
«Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»;
«Лучшие визуальные эффекты» — «Дюна: Часть вторая»;
«Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса»;
«Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре»;
«Лучший игровой короткометражный фильм» — «Я не робот».