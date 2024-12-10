Обиженный на слово «урод» от экс-жены мужчина обратился в суд

Сообщается, что Антон подал на Елену в суд после того, как она в течение некоторого времени оскорбляла его в переписке. Помимо того, что женщина названа мужчину уродом, она писала, что он алкоголик, наркоман, гомосексуалист* и человек с физическими дефектами. Также она сравнивала бывшего супруга с животными и нецензурно выражалась, что, по словам истца, доставило ему страдания.