Обиженный на слово «урод» от экс-жены мужчина обратился в суд

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с петербурженки Елены десять тысяч рублей за оскорбление бывшего супруга Антона в переписке в мессенджере. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.
Сообщается, что Антон подал на Елену в суд после того, как она в течение некоторого времени оскорбляла его в переписке. Помимо того, что женщина названа мужчину уродом, она писала, что он алкоголик, наркоман, гомосексуалист* и человек с физическими дефектами. Также она сравнивала бывшего супруга с животными и нецензурно выражалась, что, по словам истца, доставило ему страдания.
Антон обратился в суд и потребовал от Елены компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Женщина, в свою очередь, отметила, что подобные сообщения она отправляла в связи с тем, что бывший супруг ее провоцировал. К тому же, по ее словам, мужчина сам использовал нецензурные выражения, поэтому подобные высказывания не могли его обидеть.
Суд изучил переписку экс-супругов. Используя словари Ушакова и Ожегова, он установил, что слово «урод» означает некрасивого до безобразия человека и взыскал с Елены десять тысяч рублей в пользу Антона.
Ранее в Китае мужчина застал жену с любовником в постеле и получил тюремный срок за то, что потребовал компенсацию за моральный ущерб.
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