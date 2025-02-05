Обгоревший при извержении Везувия свиток «развернули» посредством ИИ

Ранее сообщалось о том, что в Помпеях обнаружили роскошную баню в частном доме, которая явно принадлежала богатому человеку — в то время позволить себе личные термы мог далеко не каждый. В «спа-комплексе» сохранились раздевалка с мозаикой на полу и теплое помещение с подвесным полом. За «сауной» была бойлерная, в которой рабы в невыносимых условиях присматривали за горном.