Обгоревший при извержении Везувия свиток «развернули» посредством ИИ

Обуглившийся при извержении Везувия в 79 году н. э. свиток удалось «развернуть» при помощи искусственного интеллекта (ИИ), пишет Independent.
Артефакт обгорел до такой степени, что напоминает древесный уголь. Он настолько хрупок, что его нельзя развернуть обычным способом, так что на протяжении почти 2000 лет текст никто не читал.
Сначала свиток поместили в специальный футляр и доставили его в комплекс Diamond Light Source в Оксфордшире (Великобритания). Там находится громадный синхротрон, в котором можно разогнать электроны практически до скорости света и создать сильный рентгеновский луч.
Рентген позволил создать 3D-копию свитка. Далее ИИ распознал на ней чернила, так смогли обнаружить текст. Скорее всего, это записи древнегреческих философских учений. Руководитель проекта Vesuvius Challenge Стефен Парсонс уверен, что ученым удастся прочитать почти свиток.
За несколько лет в древнеримском Геркулануме (находится в 20 км от Помпей) нашли сотни обуглившихся свитков. Ранее команде Vesuvius Challenge удалось «прочесть» 5% другого свитка из Геркуланума. Оказалось, что и это текст древнегреческой философии.
В октябре 2023 года студенты-программисты Люк Фарритор и Юсеф Надер нашли на одном из свитков Геркуланума древнегреческое слово πορφύραc («фиолетовый»). Вскоре к ним присоединился еще один студент — Джулиан Шиллигер. Он помог создать алгоритм для цифрового разворачивания свитков по КТ-изображениям. Система на основе ИИ раскрыла сразу 2 тыс. знаков. Открытие было сделано в рамках конкурса, проводимого Vesuvius Challenge.
Почетный профессор Бристольского университета Роберт Фаулер предположил, что автором текста мог быть древнегреческий философ-эпикуреец Филодем. «Вероятно, это он. Стиль очень корявый, типичный для него», — рассказывал эксперт.
Ранее сообщалось о том, что в Помпеях обнаружили роскошную баню в частном доме, которая явно принадлежала богатому человеку — в то время позволить себе личные термы мог далеко не каждый. В «спа-комплексе» сохранились раздевалка с мозаикой на полу и теплое помещение с подвесным полом. За «сауной» была бойлерная, в которой рабы в невыносимых условиях присматривали за горном.
В еще одном помещении отдыхавшие натирали тела маслами и счищали их стригилем (скребком). В предназначенном для охлаждения фригидарии находился большой бассейн, где могли плавать сразу 30 человек.
За 2000 лет до 79 года н. э. произошло еще одно мощное извержение Везувия, оно также могло унести жизни тысяч человек. Недавно возле ручья Casarzano нашли следы людей и животных, бежавших по вулканическому материалу в попытках выжить в той катастрофе.