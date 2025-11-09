Обещание президента выполнено: ветеран Донбасса получил протезы и начал ходить

Президент познакомился с Рафи Джабаром два года назад. Этнический пуштун и ветеран Афганистана, он служил на Донбассе с 2014 года. Боец участвовал в совещании Совета по межнациональным отношениям, где глава ФАДН Игорь Баринов сообщил президенту, что Джабару после ранения нужны новые ноги.