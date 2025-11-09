Обещание президента выполнено: ветеран Донбасса получил протезы и начал ходить

Президент познакомился с Рафи Джабаром два года назад. Этнический пуштун и ветеран Афганистана, он служил на Донбассе с 2014 года. Боец участвовал в совещании Совета по межнациональным отношениям, где глава ФАДН Игорь Баринов сообщил президенту, что Джабару после ранения нужны новые ноги.
Путин взял этот вопрос под личный контроль и выразил желание обсудить с Джабаром вопросы его реабилитации.
Сегодня на заседании совета Баринов сообщил, что Рафи Джабара получил протезы. После совещания он показал видео, в котором боец эмоционально рассказывал о том, что вновь обрел возможность ходить.
«Разрешите доложиться — начал ходить, через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — приводится его видеообращение в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее появились слухи о «разладе» Владимира Путина и Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг это, объяснив, почему министр иностранных дел пропустил Совет безопасности.