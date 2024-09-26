Обещать — не значит выплатить. Выяснилась новая уловка банков с кешбэком

«Например, банк пообещал кешбэк в категории “Культура”, и вы покупаете билет на концерт, операция проходит под МСС 7911 (танцклубы), в то время как по условиям кешбэк предоставляется только за покупки под кодом 7922 (билетные агентства), — рассказала она. — Чтобы не “пролететь” с кешбэком, нужно заранее выяснить этот момент».