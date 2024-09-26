Обещать — не значит выплатить. Выяснилась новая уловка банков с кешбэком

Прежде, чем пользоваться опцией повышенного кешбэка, нужно прочесть условия его предоставления. Деньги могут возвращать далеко не за любую операцию, рассказала aif.ru профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.
В последнее время клиенты некоторых банков сталкиваются с ситуациями, когда им предлагают повышенный кешбэк в той или иной категории, но в конечном итоге обещанная сумма на счет не приходит, добавила она.
«Нужно внимательно проверять условия предоставления кешбэка по карте на сайте банка или в онлайн-приложении, — объяснила эксперт. — Банки могут ограничивать перечень MCC-кодов организаций, участвующих в программе лояльности».
«Например, банк пообещал кешбэк в категории “Культура”, и вы покупаете билет на концерт, операция проходит под МСС 7911 (танцклубы), в то время как по условиям кешбэк предоставляется только за покупки под кодом 7922 (билетные агентства), — рассказала она. — Чтобы не “пролететь” с кешбэком, нужно заранее выяснить этот момент».
По словам эксперта, есть несколько способов узнать МСС-код — спросить продавца, посмотреть историю операций интернет-банка, если ранее уже были покупки в этой торговой точке, обратиться в службу поддержки банка или сделать «контрольную покупку» на небольшую сумму, чтобы увидеть МСС в приложении.
«Иногда и сами организации манипулируют с MCC, чтобы избежать выплаты кешбэка», — уточнила Проданова.
Пока они носят не массовый, а скорее единичный характер. Некоторые компании могут умышленно неправильно указывать свой код или изменять его, чтобы обойти правила программ кешбэка. В итоге, вы совершаете покупку и ожидаете обещанный повышенный возврат, и вдруг выясняется, что совершенная транзакция не попадает под условия программы лояльности.
В подобных ситуациях эксперт рекомендует не стесняться обращаться в службу поддержки банка. Ее сотрудники нередко становятся на сторону покупателя.
В целом, эксперты советуют как можно чаще изучать банковское приложение. Иногда там могут быть достаточно выгодные предложения по кешбэку от партнеров, которые заметно экономят бюджет.