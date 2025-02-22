Обесценивающий позитив. Названы шесть привычек, которые вредят общению

Если кто-то из участников беседы говорит только «да», «нет», «возможно» или произносит сухие короткие фразы, это может указывать на то, что он хочет побыстрее закончить разговор. Других собеседников это может расстроить, поэтому, если вам не хочется общаться, лучше скажите об этом прямо. Можно предложить перенести разговор. Если же вы стесняетесь и не знаете, что отвечать, начните задавать вопросы. Так вы сдвинете беседу с мертвой точки, пишет «Лайфахкер».