Обесценивающий позитив. Названы шесть привычек, которые вредят общению

1. Отвечать односложно
Если кто-то из участников беседы говорит только «да», «нет», «возможно» или произносит сухие короткие фразы, это может указывать на то, что он хочет побыстрее закончить разговор. Других собеседников это может расстроить, поэтому, если вам не хочется общаться, лучше скажите об этом прямо. Можно предложить перенести разговор. Если же вы стесняетесь и не знаете, что отвечать, начните задавать вопросы. Так вы сдвинете беседу с мертвой точки, пишет «Лайфахкер».
2. Перетягивать одеяло на себя
Если в ответ на чью-то жалобу вы скажете, что ваш день прошел еще хуже или ваш опыт в похожей ситуации был гораздо лучше, вы сделаете разговор похожим на соревнование. И выстроить доверительную связь будет уже невозможно.
Делиться своими историями можно, но для полноценного общения. Так мы сближаемся и находим общее друг с другом. Если же главная мотивация — произвести впечатление или что-то доказать, значит, человек ищет не близости, а восхищения. Таким образом, лучше сначала выслушать собеседника, а потом поделиться своими переживаниями.
3. Распространять излишний позитив
Пытаясь поддержать кого-то в трудную минуту, мы часто предлагаем ему взглянуть на плюсы ситуации, в которой он оказался. Однако если призывать человека смотреть только на светлую сторону событий, у него может возникнуть ощущение, что мы обесцениваем его чувства и тяжелую реальность. Лучше проявить внимание и уважение к сложным эмоциям собеседника. Это поможет ему справиться со стрессом и сблизит вас.
4. Стремиться во всем быть правым
Если кто-то из собеседников решит, что другой должен с ним согласиться, общение перейдет в дебаты. Человек начнет искать логические нестыковки в словах собеседника и способы отстоять свою позицию. Однако значимая связь между людьми обычно возникает, когда они находят точки соприкосновения и с пониманием относятся к разногласиям. У всех есть право на свою точку зрения, и важно уважать чужую реальность, даже если мы считаем иначе.
5. Быть всезнайкой
Когда кто-то начинает разглагольствовать на какую-то тему, может показаться, будто он выставляет окружающих невеждами. Даже если у человека добрые намерения, будет казаться, что он хочет потешить самолюбие, а не наладить личную связь. Прежде чем делиться знаниями, стоит поинтересоваться у собеседников, насколько они разбираются в предмете и хотят ли они обсуждать эту тему.
6. Судить других людей
Эта привычка заставляет собеседников чувствовать себя неловко, вынуждает их закрываться от общения. Итог — подорванное доверие. Кроме того, осуждение может породить в собеседнике комплексы.
Люди могут ошибаться, но это не значит, что они не заслуживают поддержки и любви.
Общению между людьми может помешать и зависть. Кстати, психологи недавно выяснили, что ее появление в рабочих коллективах ломает самых успешных сотрудников.