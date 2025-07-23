Объем продаж микронаушников в период ЕГЭ превысил 150 млн рублей

Согласно данным аналитиков, в мае и июне продажи магнитных микронаушников, которые остаются незаметными снаружи, увеличились в два раза по сравнению с февралем, мартом и апрелем. Однако в июле, после завершения вступительных экзаменов в вузах, спрос резко снизился — до 3,5 тысячи пар.