Объем продаж микронаушников в период ЕГЭ превысил 150 млн рублей

«Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — отметила Романова.
Согласно данным аналитиков, в мае и июне продажи магнитных микронаушников, которые остаются незаметными снаружи, увеличились в два раза по сравнению с февралем, мартом и апрелем. Однако в июле, после завершения вступительных экзаменов в вузах, спрос резко снизился — до 3,5 тысячи пар.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как прошли итоговые всероссийские тестирования — Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ). По его словам, никаких серьезных нарушений или происшествий на экзаменах 2025 года выявлено не было.