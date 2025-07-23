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Объем продаж микронаушников в период ЕГЭ превысил 150 млн рублей

В период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузы — с мая по середину июля — россияне приобрели микронаушников на сумму 158 млн рублей через маркетплейсы. Об этом сообщила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

«Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — отметила Романова.

Согласно данным аналитиков, в мае и июне продажи магнитных микронаушников, которые остаются незаметными снаружи, увеличились в два раза по сравнению с февралем, мартом и апрелем. Однако в июле, после завершения вступительных экзаменов в вузах, спрос резко снизился — до 3,5 тысячи пар.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как прошли итоговые всероссийские тестирования — Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ). По его словам, никаких серьезных нарушений или происшествий на экзаменах 2025 года выявлено не было.