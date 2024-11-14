Обеднели? Пугачёва может вернуться в Россию за заработками

Карманы пусты?
«Пугачёва сейчас максимально закрыла себя и свою семью от всевозможных слухов и заявлений. Но она сможет приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей. По крайней мере до СВО, у неё были такие расценки», — отметил Дворцов.
Сегодня она может даже повысить гонорар ещё на 10−15 млн рублей, предположил эксперт.
«Если говорить о Европе, то там она может выступить за меньшую сумму — порядка 10−15 млн рублей, — считает Сергей Дворцов. — Пугачёва сейчас начала считать деньги, потому что им свойственно кончаться. Тем более, что у Галкина* начинается перекрытие кислорода по концертам. Средства нужны, поэтому Пугачёва подключилась».
Когда концерт
Почему корпоратив пока не случился? На этот вопрос, Telegram-каналы утверждают, мол, Пугачёва опасается, что видео с выступления сольют в Сеть, а это гарантированно вызовет скандал.
Также уточняется, что её надёжный коллектив разъехался, а с другими музыкантами она выступать не готова.
Отметим, что Максим Галкин*, выступая для русскоговорящих на концертах в США и Европе, требует запретить фото и видеосъемку.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.