Обеднели? Пугачёва может вернуться в Россию за заработками

«Пугачёва сейчас максимально закрыла себя и свою семью от всевозможных слухов и заявлений. Но она сможет приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей. По крайней мере до СВО, у неё были такие расценки», — отметил Дворцов.