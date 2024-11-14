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Обеднели? Пугачёва может вернуться в Россию за заработками

В Сети всё чаще появляется информация, что Алла Пугачёва не прочь выступать на корпоративах на территории России, чтобы подзаработать. Гонорар за её выступление начинается от 20 млн рублей, рассказал aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Источник: РИА "Новости"

Карманы пусты?

«Пугачёва сейчас максимально закрыла себя и свою семью от всевозможных слухов и заявлений. Но она сможет приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей. По крайней мере до СВО, у неё были такие расценки», — отметил Дворцов.

Сегодня она может даже повысить гонорар ещё на 10−15 млн рублей, предположил эксперт.

«Если говорить о Европе, то там она может выступить за меньшую сумму — порядка 10−15 млн рублей, — считает Сергей Дворцов. — Пугачёва сейчас начала считать деньги, потому что им свойственно кончаться. Тем более, что у Галкина* начинается перекрытие кислорода по концертам. Средства нужны, поэтому Пугачёва подключилась».

Когда концерт

Почему корпоратив пока не случился? На этот вопрос, Telegram-каналы утверждают, мол, Пугачёва опасается, что видео с выступления сольют в Сеть, а это гарантированно вызовет скандал.

Также уточняется, что её надёжный коллектив разъехался, а с другими музыкантами она выступать не готова.

Отметим, что Максим Галкин*, выступая для русскоговорящих на концертах в США и Европе, требует запретить фото и видеосъемку.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.