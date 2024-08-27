Обед с котиками: как должны работать котокафе

Котокафе — это модное развлечение для тех, кто хочетпровести время с животными, не заводя при этом много питомцев в своем доме.
Такого рода заведения должны работать по отличающимся от обычных кафе и приютом для животных правилам.
Как должны работать котокафе с точки зрения закона
Такое понятие, как «котокафе» не закреплено в законе. Поэтому владельцы заведений пользуются смежными правилами, касающимися санитарно-эпидемиологических норм и ответственному обращению с животными.
Так, в традиционном кафе животное не может находиться круглосуточно. Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения», в заведении общепита не могут находиться насекомые, грызуны, а также синантропные птицы и животные.
Любые действия с животными, их содержание в любом заведении должны быть согласованы с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Согласно официальному документу, к кошкам и собакам следует относиться как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Поэтому им необходимо обеспечить надлежащий уход, ветеринарный контроль и все, в чем они нуждаются.
Запреты не распространяются на котокафе, но в большинстве заведений владельцы просят не трогать животных без их инициативы. По большей части, это продиктовано заботой о котах, которые не всегда хотят общаться с человеком.
Кафе или не кафе?
Многие котокафе не могут получить статус кафе, то есть места где подают напитки и блюда.
Зачастую подобные заведения работают по принципу антикафе: посетители платят только за время, проведенное в котокафе, и могут приносить с собой еду и напитки. Главное — чтобы это не была еда от администрации, ведь в таком случае и нести ответственность за ее чистоту и соответствие всем санитарным нормам не придется.
Коты и аллергия
Конечно, человеку с аллергией на кошек не стоит посещать котокафе. Если у посетители возмущаются из-за своей аллергии в заведении, претензии можно считать незаконными. Однако это только в том случае, если гостя заранее уведомили о нахождении питомцев в зале.
Владельцы котокафе должны сообщать при помощи объявление об особенностях заведения и, желательно, дублировать вс. информацию в устной форме перед тем, как посетители пройдут в зал с животными.
Безопасность в котокафе
Интерьер в котокафе должен быть оформлен так, чтобы посетители, животные и работники заведения не получили травмы. При чрезвычайной ситуации гости должны иметь в доступе аварийный выход и схему эвакуации.
В зале должен постоянно находиться работник, который следит за тем, чтобы никто из гостей и питомцев не получил травмы.
Ранее в Роскачестве напомнили правила посещения заведений общественного питания с животными.