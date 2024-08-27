Обед с котиками: как должны работать котокафе

Зачастую подобные заведения работают по принципу антикафе: посетители платят только за время, проведенное в котокафе, и могут приносить с собой еду и напитки. Главное — чтобы это не была еда от администрации, ведь в таком случае и нести ответственность за ее чистоту и соответствие всем санитарным нормам не придется.