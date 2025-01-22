Обаяние без эмпатии. Психолог Вафин назвал четыре признака психопата

К выводу о том, что девушки-психопатки ограниченно двигают головой, пришли ученые, изучившие видеозаписи интервью с женщинами из тюрем. Артур Вафин предположил, что подобные выводы не совсем корректны.
«Честно говоря, не встречал научной литературы и серьезных исследований о том, что девушки-психопатки не двигают головой во время разговора. Это примерно как “чешет нос во время разговора, значит, врет или думает о сексе”. Скорее всего, формулировка про психопаток может быть упрощением или неверным обобщением отдельных исследований о невербальном поведении людей с определенными личностными особенностями», — пояснил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.
Он отметил, что иногда в популярных статьях можно найти ссылки на то, что у людей с психопатическими чертами может быть сниженная эмоциональная экспрессия, включая мимику и жестикуляцию. Однако говорить именно о неподвижности головы как надежном индикаторе психопатии — это из области мифов или упрощений.
Также Артур Вафин назвал черты, которые действительно могут выдавать психопата.
Во-первых, это поверхностная обаятельность и манипулятивное поведение. Нередко такие люди могут быть очень обаятельны, общительны, умеют быстро располагать к себе. При этом они нередко ведут себя сугубо манипулятивно, стремятся получить выгоду в отношениях с другими.
Во-вторых, у психопатов нет эмпатии. Их мало заботит, что испытывают окружающие. Это не значит, что они не могут совсем понимать эмоции, скорее, они не придают им должного значения и не испытывают сострадания в привычном смысле.
В-третьих, у психопатов нет чувства вины. Люди с психопатией часто не чувствуют себя виноватыми, даже если их поведение явно кому-то навредило. Они могут не осознавать свою ответственность за последствия или же сознательно игнорировать ее.
Кроме того, у некоторых психопатов выражена потребность в риске. Им скучно жить, они постоянно ищут приключений.
«Конечно, надо учитывать, что не все психопаты обязательно ведут себя как “экшн-герои” — есть и очень расчетливые, внешне спокойные типы», — отметил психолог.
Артур Вафин рассказал, что диагнозы, связанные с антисоциальными чертами (близкими к тому, что в быту называют психопатией), чаще ставят мужчинам. При этом считается, что женская психопатия может быть просто менее заметна, так как женщины могут прибегать к более социально скрытым формам агрессии и манипуляции. Они в целом могут лучше приспосабливаться к социальным ожиданиям и при наличии психопатических черт используют это умение для более тонкой манипуляции или скрытых форм воздействия. Мужчины же могут действовать более прямолинейно.
Таким образом, невозможно вычислить психопата по одному какому-то невербальному сигналу.
«Ни жесты, ни положение головы, ни тембр голоса, ни взгляд сами по себе не являются надежным критерием — только комплекс характеристик и профессиональная диагностика могут дать понимание о наличии психопатии. Понятно, что человек, который ведет себя не так, как все в вашем окружении, (громко кричит, машет руками, бегает в разные стороны), — такой человек должен вас насторожить», — заключил Артур Вафин.
Ранее ученые рассказали, что иногда психопатия до поры до времени протекает незаметно, а порой она ярко выражена и влияет на всю жизнь человека. К качествам таких людей исследователи отнесли в том числе сосредоточенность на чем-то.