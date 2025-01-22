Обаяние без эмпатии. Психолог Вафин назвал четыре признака психопата

Артур Вафин рассказал, что диагнозы, связанные с антисоциальными чертами (близкими к тому, что в быту называют психопатией), чаще ставят мужчинам. При этом считается, что женская психопатия может быть просто менее заметна, так как женщины могут прибегать к более социально скрытым формам агрессии и манипуляции. Они в целом могут лучше приспосабливаться к социальным ожиданиям и при наличии психопатических черт используют это умение для более тонкой манипуляции или скрытых форм воздействия. Мужчины же могут действовать более прямолинейно.