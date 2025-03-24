Обабились: почему социальные роли современных мужчин и женщин сильно изменились

— В современном обществе воспитать мужчину трудно. Во-первых, мы живем в мире потребления и в мире соцсетей. То, как ты выглядишь, твой, как сейчас говорят, look — очень важен. И я с удивлением читаю мужские и подростковые форумы, где обсуждается уходовая косметика. И это уже вроде как и нормально. Вовторых, современные семьи, как правило, однодетные. И если в такой семье растет мальчик, то с ним начинают возиться как с принцессой. А как иначе, если на одного ребенка — родители и четверо дедушек-бабушек, шесть взрослых? Вот он «принцессой», за которую все делают, и вырастает. И сам ничего не может. И как быть? Чтобы вырастить из мальчика мужчину, нужно следовать нескольким принципам. Первый: у него должен быть пример для подражания. Нет отца — пусть чаще общается с дедушкой. Хоть на рыбалку с ним ходит, хоть в шахматы играет. Очень хорошо, если вы отдадите мальчика в спортивную секцию, где тренер — мужчина. Второй принцип: пусть мальчик пробует разные «мужские» виды деятельности. Ну, например, что-то строит из конструктора или пилит, строгает, сверлит. Или в поход с палаткой ходит, преодолевает трудности. Благо в детских домах творчества еще сохранились туристические кружки. Очень хорошо воспитывают мужские качества единоборства, футбол и другие командные игры. Третий принцип: расширение зоны ответственности. Сначала, условно, ребенок сам просыпается в школу. Потом сам делает уроки. Затем учится хоть что-то самостоятельно готовить. Или сам убирает свою комнату. Кстати, если комната — его, то и порядок его. Разбросал игрушки — значит, ему так удобнее, не настаивайте, чтобы убрал. Но чистоту соблюдать должен, чтобы грязью не зарасти. Отличный способ воспитания взрослого и ответственного человека — купить ребенку домашнее животное. Но уже «на берегу» важно все объяснить: убирать за животным, мыть, лечить, кормить — это его обязанность.