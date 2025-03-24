Обабились: почему социальные роли современных мужчин и женщин сильно изменились

Итак, что выяснилось? По сравнению с 2010 годом в списке качеств мужчин, которые больше всего ценят женщины, сохранились порядочность и хозяйственность. А вот запрос на умных мужчин заметно упал!
— Раньше женщины скорее искали ум в мужчинах. А сейчас они сами поумнели и ценят этот ум в себе и других женщинах, — прокомментировал «Ведомостям» результаты исследования гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Ожидания мужчин от женщин за 15 лет изменились следующим образом: к сугубо женским качествам добавились традиционно воспринимаемые как мужские: хозяйственность, порядочность, ум, верность. Заметно выросли ожидания относительно заботливости и душевности, а также независимости, самостоятельности и способности преодолевать трудности. Зато внешняя привлекательность несколько утратила прежнюю ценность.
По сути дела, мужчины все чаще ищут мамочку: хозяйственную, заботливую, душевную, способную преодолевать трудности. И как она выглядит, уже неважно: любая мама для мальчика — самая красивая.
А вот вердикт ВЦИОМ: «Мужчины и женщины во многом поменялись ролями, или, точнее, ролевыми ожиданиями. Набор ценных качеств женщин стал богаче и обрел мужские черты, а у мужчин, наоборот, женские», — сказано в резюме социологов.
— Роли и само содержание ролей мужчины и женщины сильно поменялись. Мужчина превращается в такую карикатурную женщину без соответствующих половых признаков. И вот это главная проблема — феминизация мужчин, — заявил социолог Валерий Федоров.
Виноват прогресс. И немцы
Кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев заявил «ВМ»:
— Процесс феминизации мужчин, к сожалению, объективен. Возьмем Россию. До начала ХХ века она была аграрной страной. Мужчина пашет в поле, ходит зимой на отхожие промыслы — строительство, извоз, а женщина все это время дома. Она выполняет домашнюю работу, доит скотину, рожает и воспитывает детей. Иными словами, социальные роли четко разделены. Женщина не может выполнять мужскую работу — она слишком для нее тяжелая. Но и мужчина не может женскую: кто приготовит обед, пока он в поле пашет? Кто за скотиной присмотрит? Кто детьми займется, если ему пахать нужно? Совмещать — не получается.
Когда началась урбанизация и люди начали переселяться в города, социальные роли стали плавно меняться.
— И капитализм, и социалистическая индустриализация требовали все новых рабочих рук, — поясняет Кудрявцев. — А где их взять? Правильно, выгоняем на работу женщин! Детей — в детсады, питание — в столовой, а вы, дамочки, стойте за ткацким станком, не отвлекайтесь. Что в итоге? Женщина превратилась в такого же, как и мужчина, производителя. Она стала приносить в дом деньги и куда меньше зависеть от мужчины. Соответственно изменился и характер. «А чего это ты командуешь? Я ведь тоже работаю и тоже устаю! Ужин сам себе готовь, я тоже человек, отдохнуть желаю!» Рожать женщины стали значительно меньше, — пояснил Виктор Кудрявцев.
А что произошло с мужчиной? Он стал наравне с женой выполнять домашнюю работу. Заниматься воспитанием детей — ведь у жены не всегда есть время. Он перестал «рвать жилы» на работе. А зачем? На две зарплаты в любом случае прокормимся! Иными словами, мужчина стал более феминным и расслабленным.
— В России эта проблема наложилась на другую — физическую нехватку мужчин, — добавляет Евгений Добровский. — После Великой Отечественной любой мужчина, даже с инвалидностью, стал очень-очень востребован, потому что многие погибли на фронте, и мужчин не хватало. Именно тогда, во второй половине 1940-х и в 1950-х годах, сформировался образ мужчины как «переходящего красного знамени». Сегодня он с одной, а завтра, если не понравится, с другой — пару всегда найдет! Отголоски той ситуации мы видим до сих пор. Придите на любой пляж. Там лысый пузатый дядя, которому лучше вообще себя в плавках не демонстрировать, гордо несет свой живот. Потому что он — мужчина, ценный приз! Ценный уже тем, что он в принципе есть. Он может быть бедный, пьющий, никчемный, но он искренне уверен, что «любая со мной пойдет». И ведь идут! Сравните шансы найти пару у женщин «сорок плюс» и мужчин «сорок плюс». Мужчина лидирует с огромным отрывом! Потому что гендерный дисбаланс по-прежнему сохраняется. А если так, то зачем мужчине развиваться: заниматься спортом, побольше читать, делать карьеру, к чему-то стремиться? Ну вот он и не развивается. Есть такая пословица, что мужчина складывается из «мужа» и «чина». Так вот: многие нынешние мужчины ни к первому, ни ко второму уже не стремятся. Из мужского в них — только первичные половые признаки.
Мужчин воспитывают женщины
Валерий Федоров между тем уверен: еще одна причина сложившейся ситуации — воспитание.
— Все наше воспитание — женское. Ждать от этого каких-то впечатляющих результатов для психики наших детей и для их полноценного развития — абсурд, — считает глава ВЦИОМ.
Евгений Добровский согласен:
— Да, сначала мальчик видит мать, потом воспитательницу в детском саду, потом учительницу в школе. В армии, согласно данным Минобороны, сейчас служат всего 10 процентов парней призывного возраста. Иными словами, воспитание они получают женское. Мужчин, на которых стоит равняться, в окружении молодых людей, как правило, нет.
Также, по словам психолога, негативную роль играет и… развитие интернета.
— С его появлением общение переместилось в мессенджеры и соцсети. Понятие «дворовая компания» стало архаизмом, — пояснил Евгений Викторович. — Ведь как было еще совсем недавно? Есть двор, там собираются дети, потом они взрослеют. К старшим тянутся младшие. Даже если ты из неполной семьи и отец с вами не живет, ты можешь брать пример с лидера компании. А он, как правило, самый сильный, дерзкий, харизматичный. Что бы ни говорили педагоги, но улица советских ребят тоже воспитывала: учила отстаивать свое мнение, бороться, как сейчас говорят, с буллингом, то есть травлей, учила защищать себя. Если нужно — драться. Улица, двор были школой жизни. Да, парень мог приобрести там вредные привычки, но приобретал и полезные: умение быстро социализироваться, решать конфликты, отвечать за свои слова и поступки. Иными словами, улица воспитывала мужские качества.
Что дальше?
Виктор Кудрявцев уверен, что гендерный вопрос упирается, как ни странно, в экономику.
— В крестьянском обществе семья действительно была ячейкой общества. Прежде всего — ячейкой экономической. Чем больше в семье детей, тем больше работников. Чем больше работников, тем семья богаче, потому что крестьяне работали с 6−7 лет, — пояснил эксперт. — Чтобы ораву детей прокормить и довести до работоспособного возраста, мужчина, глава семьи, был просто вынужден максимально проявлять свои мужские качества, а женщина, соответственно, женские. Все были при деле, механизм отлично работал. Сейчас, чтобы довести ребенка до «работоспособного» возраста, нужно не 6−7 лет, а, как правило, 20 и более. А по его достижении ребенок будет работать уже не на семью и ее благополучие, а на себя. Извините за мой цинизм, но дети стали экономически невыгодны! Расходов много, доходов — никаких. А если мало детей, то и сам институт семьи рассыпается. А мужчины и женщины, соответственно, уже не нуждаются в изначально присущих им качествах. Зачем мужчине «упираться» и хорошо зарабатывать, если жена тоже работает? Зачем мужчине «строить дом», если есть ипотека, которую вместе с женой можно 20- 30 лет потихоньку выплачивать? Зачем мужчине быть защитником, если есть полиция и контрактная армия? Мужские качества при современном образе жизни востребованы все меньше и меньше, а значит, и формироваться в будущих мужчинах не будут.
Евгений Добровский добавляет:
— Сейчас мужественность заменяется тщательно ухоженной бородой или в лучшем случае накачанными в фитнес-клубе бицепсами. По виду — да, мужчина. По сути — не факт. Образ заменил внутреннее состояние. Но мужчина-размазня, который плачет, как экс-премьер Канады Трюдо при отставке, появился не сам по себе. Это продукт развития человеческого общества.
БЕЗ ПУЗА, НО С ПРОПИСКОЙ.
Несколько лет назад в ходе интернет-опроса, проведенного на сайте pravda.ru, российские женщины так описали идеального мужчину: наиболее интересен женщинам житель Москвы или Санкт-Петербурга «с пропиской», хорошей зарплатой, возрастом до 45 лет и ростом от 175 сантиметров.
Кроме того:
- он должен уметь чинить вещи;
- быть мужественным и сильным;
- не бояться защитить женщину в драке;
- быть неплохим любовником;
- быть верным;
- не уходить в запои;
- не иметь пивного пуза.
КСТАТИ.
Легкость характера не очень важна мужчинам в женщинах: в топ-3 предпочитаемых женских качеств ее внесли только 18 процентов опрошенных ВЦИОМ мужчин. По всей видимости, большинство смирились с тем, что женщина вправе «выносить» им мозг, «пилить» и вообще создавать проблемы в общении.
МНЕНИЕ.
Александр Журавлев, детский психолог:
— В современном обществе воспитать мужчину трудно. Во-первых, мы живем в мире потребления и в мире соцсетей. То, как ты выглядишь, твой, как сейчас говорят, look — очень важен. И я с удивлением читаю мужские и подростковые форумы, где обсуждается уходовая косметика. И это уже вроде как и нормально. Вовторых, современные семьи, как правило, однодетные. И если в такой семье растет мальчик, то с ним начинают возиться как с принцессой. А как иначе, если на одного ребенка — родители и четверо дедушек-бабушек, шесть взрослых? Вот он «принцессой», за которую все делают, и вырастает. И сам ничего не может. И как быть? Чтобы вырастить из мальчика мужчину, нужно следовать нескольким принципам. Первый: у него должен быть пример для подражания. Нет отца — пусть чаще общается с дедушкой. Хоть на рыбалку с ним ходит, хоть в шахматы играет. Очень хорошо, если вы отдадите мальчика в спортивную секцию, где тренер — мужчина. Второй принцип: пусть мальчик пробует разные «мужские» виды деятельности. Ну, например, что-то строит из конструктора или пилит, строгает, сверлит. Или в поход с палаткой ходит, преодолевает трудности. Благо в детских домах творчества еще сохранились туристические кружки. Очень хорошо воспитывают мужские качества единоборства, футбол и другие командные игры. Третий принцип: расширение зоны ответственности. Сначала, условно, ребенок сам просыпается в школу. Потом сам делает уроки. Затем учится хоть что-то самостоятельно готовить. Или сам убирает свою комнату. Кстати, если комната — его, то и порядок его. Разбросал игрушки — значит, ему так удобнее, не настаивайте, чтобы убрал. Но чистоту соблюдать должен, чтобы грязью не зарасти. Отличный способ воспитания взрослого и ответственного человека — купить ребенку домашнее животное. Но уже «на берегу» важно все объяснить: убирать за животным, мыть, лечить, кормить — это его обязанность.
У мужчин на 11 процентов выше риск развития психических проблем, если жена зарабатывает больше мужа, пишет The Times. В парах, где доходы становились равными, а затем женщина начинала зарабатывать больше, психическое здоровье мужчин ухудшалось.