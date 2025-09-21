Интервью со священником: о рождестве Пресвятой Богородицы, бритве Оккама и почему не доверяют апокрифам

— Здравствуйте, отче Антоний. Расскажите нашим читателям, что это за праздник такой, Рождество Богородицы?
— Рождество Пресвятой Богородицы — это один из двунадесятых праздников, основанием для которых служат события, о которых прямо или косвенно говорится в Евангелии. Вы удивитесь, но о самом Рождестве Богородицы и о событиях, ему предшествующих, в Евангелии сказано крайне мало. О них мы узнаем из апокрифической литературы — из так называемого Протоевангелия от Иакова, который, скорее всего, его не писал. Он был епископом Иерусалима и братом Господа Иисуса Христа через Иосифа Обручника, у которого от первого брака были дети.
Есть еще один текст, более подробно описывающий события, — это книга Псевдо-Матфея. Она более подробно описывает историю зачатия Божьей Матери, ее детство и более подробно пишет о детстве Иисуса Христа. Но это апокрифическая литература, к которой мы относимся просто с интересом как исследователи. Мы с осторожностью вглядываемся в эти тексты, потому что на них святые отцы никогда не ссылались. Эти тексты носят былинный характер.
По этим источникам праведные Иоаким и Анна прожили в браке 20 лет и у них не было детей. А для древнего мира, для древних людей, отсутствие детей — это трагедия, позор. Господь продемонстрировал на них такое чудо, необычное зачатие, когда благодать Божия что-то исправила в телах людей и они получили возможность продолжения рода.
Нужно обратить внимание, что на иконах Иоакима и Анну пишут глубокими старцами. Однако известно, что им было по 20 лет, когда они поженились, еще 20 лет они прожили в супружеской жизни до момента зачатия. То есть это были довольно молодые люди. Просто в древности, и археологические исследования это подтверждают, люди жили не более 50 лет. Основные захоронения, которые находят, это возраст чуть за 50. Возможно, для того времени Иоаким и Анна были преклонного возраста, но на самом деле они были еще полны сил.
Можно добавить, что в древнем мире, если детей не было, виновата была всегда женщина. В этом случае мужчинам было даже дано право повторно жениться, а женщину могли закидать камнями. Однажды в храме Соломона, куда Иоаким пришел принести жертву Богу, кто-то даже указал ему, что у тебя нет детей, ты имеешь позор пред Богом и не достоин приносить жертву. И после этого, как описывает Псевдо-Матфей, Иоаким удаляется на пять месяцев и пасет стада, не появляясь дома. То есть он чисто по-человечески обиделся на обстоятельства жизни и на супругу.
И ему является ангел. И он говорит Иоакиму, что его ждет жена. И только после этого Господь посылает им ребенка, которого они посвящают на служение Богу в храме Соломона. По сути, это чудо.
Но тут надо помнить, что апокрифическая литература имеет местами сказочный, местами малоправдоподобный характер. Эти рассказы передавались из уст в уста, потому что людям очень хотелось подробностей жизни тех, кого они любили. Сейчас вот люди интересуются подробностями жизни знаменитых людей. А раньше люди любили Божию Матерь, любили Спасителя, им очень хотелось узнать побольше об их земной жизни.
Возможно, по этой причине сформировалась апокрифическая литература, к которой богословы серьезно не относились, но она была любима обычными христианами. Поэтому много таких вот всяких сказаний.
— А как люди относились к появлению Богородицы? Были те, кто понимал, кто она на самом деле?
— Нет, конечно. Чтобы было понятно: Бог тайну своего прихода в мир закрыл от человеческого сознания. Спрятал. То, что Бог спрятал, человеку увидеть не дано. Даже сатана не понял, кто перед ним. Ни родители Богородицы, ни люди, ее знавшие, вплоть до сошествия Духа Святаго не понимали, что происходит, участниками какого события они являются, к какому всеобщему делу их приобщает благодать Божия. Было обетование, но, чтобы его прочитать, нужно было действительно обладать талантом.
Даже Иоанн Предтеча, когда встретил Иисуса, спрашивал его: «Ты ли это или нам ждать другого?» Эти люди просто жили своей жизнью, воспринимали все как воспринимали и были верны древнему закону, традиции, жили в контексте правил, которыми жило иудейское общество.
— Чем Богородица отличалась от других девушек?
— Она дала обет безбрачия и сохранения девства и была Богу верна в этом обете. И когда Иосиф Обручник брал ее в жены, он брал ее именно как хранитель ее девства, чтобы никто не мог на нее посягнуть. По всей вероятности, это была такая традиция, потому что Иосиф был уже немолод и уже у него были взрослые дети. Видимо, именно он, по мнению окружающих, лучшим образом подходил для 14-летней девушки как опекун и хранитель ее тайны. Это была тайна для окружающих. Но, конечно, до конца мы всего не знаем.
— Тайна была в том, что она родит Бога, или в том, что она дала обет?
— То, что она родит Бога. Никто из них об этом даже не догадывался. Во второй главе Евангелия от Луки есть эпизод, где все они ходили на поклонение в храм Господень, и Иисус отбился от толпы, и они потом были в Иерусалимском храме. И там он сказал Матери: «Неужели ты не понимаешь, кто я и что я?» То есть никто не знал, что происходит, даже сама Богородица не догадывалась о предназначении.
— А когда она все поняла?
— Судя по техническому описанию, поняла она это только тогда, когда увидела Христа воскрешенным или когда увидела, что гроб пуст. Тогда, наверное, к ней пришло понимание того, что именно на ее сыне сбываются пророчества.
— Но ведь тогда это все очень страшно? Тогда было еще тяжелее вынести распятие, смерть сына на кресте. Невинного сына.
— Это было потрясение. Это была трагедия — стать очевидцем гибели своего сына. Нужно еще и понимать контекст времени. Утрата единственного сына, отсутствие мужа — это трагедия в кубе. Это не просто потеря любимого человека, это и твоя личная трагедия, потому что ты отныне никому не нужна. Полное одиночество и голодная смерть.
То есть она переживала обычную человеческую трагедию. И не отдавала себе отчет, что сейчас будет Воскрешение, будет Вознесение, что все они станут причастны к рождению Церкви Христовой.
— А правда, что Россия находится под особой защитой Богородицы?
— Я вас удивлю, но каждая православная страна считает себя под особым покровительством Богородицы. Неужели вы думаете, что Богородица как-то особенно умиленно смотрит на Россию и с пренебрежением смотрит на Чад или Зимбабве? Или на Камбоджу? Это вы через призму человеческих чувств и эмоций представляете так. Бог, он не человек, и не совсем верно его наделять человеческими качествами.
Богородица является ходатаицей за всех тех, кто обращает к ней свои взоры. Весь мир в лице Иоанна Богослова был ею усыновлен, когда Христос, будучи распят на кресте, обращаясь к Божьей Матери и к своему любимому ученику, сказал: «Се, мать твоя!» Мы и так избраны по той простой причине, что в Таинстве Крещения мы все усыновлены и удочерены Господом Богом. И когда мы к ней с молитвами обращаемся, это уже радость и ощущение великой дерзновенности. Так что не надо акцентировать на том, что мы как-то особенные. Мы все люди, мы все человечество, предстоящее перед оком Божьим.
— Расскажите, отче Антоний, а что такое у католиков непорочное зачатие Девы Марии? Если было непорочное зачатие, значит, они тоже считают ее не совсем человеком?
— Это неверно. И у нас, и у католиков Бог един в трех лицах. В этом случае у католиков речь идет о некоем предизбрании, о некоем изъятии отчасти от первородного греха до зачатия Богородицей Иисуса Христа. То есть у католиков она с самого рождения была предизбрана и изъята из-под первородного греха. Это просто попытка как-то уделить ей особое внимание.
— А что за культ непорочного сердца Божьей Матери у них существует? Что это?
— Это попытка еще раз обратить внимание на некую связь между человечеством в лице Божьей Матери и Богочеловеком Иисусом Христом. Они дополнительно, через эту традицию, обозначают их связь по человеческой природе. Обычно сердце изображается пронзенным мечами — это те страдания, которые испытала во время земной жизни Богородица ради и из-за Господа Иисуса Христа. Такая особенность почитания.
— Были ли на Руси какие-то обычаи, связанные с праздником?
— В древности была попытка во время христианизации Руси как бы «наклеить» на церковный календарь славянские языческие праздники, чтобы у людей были привычные ассоциации. Вот привыкли они в какой-то день праздновать, а тут — раз! — и возникает в эту дату церковный праздник. Но никакого отношения славянские праздники к церковным не имеют. Особенность Рождества Богородицы в том, что люди приходят в храм и через тайну Евхаристии соединяют себя с Христом, становятся сродненными Ему, приобщаются к нему по телу. Никакой другой традиции не существует.
Вся радость праздника заключается именно в участии в богослужении, в соединении своего тела и крови с телом и кровью Господа Иисуса Христа.
— Что верующий человек должен в этот день сделать?
— А я только что озвучил. Не надо на себя налагать сверхзадачи. Как Уильям Оккам говорил: «Не порождайте излишней сущности». Зайдите в храм, вслушайтесь в слова, которые там звучат, хотя бы постарайтесь понять, о чем они. Если можете, еще и сами их прочитайте, это будет в плюс. Храните ум в чистоте, тело в целомудрии. Заранее ознакомьтесь с текстом Писания, положенным для чтения в этот день, и постарайтесь хотя бы услышать, о чем канон.
— А чего делать нельзя?
— Нельзя быть сволочью, паразитом, скотиной и издеваться над родными, близкими и окружающими людьми. Вот этого делать никогда нельзя. Нельзя творить зла. Православие прекрасно. И не надо сводить его к своду каких-то правил и действий — от этого становится грустно.