Интервью со священником: о рождестве Пресвятой Богородицы, бритве Оккама и почему не доверяют апокрифам

— Она дала обет безбрачия и сохранения девства и была Богу верна в этом обете. И когда Иосиф Обручник брал ее в жены, он брал ее именно как хранитель ее девства, чтобы никто не мог на нее посягнуть. По всей вероятности, это была такая традиция, потому что Иосиф был уже немолод и уже у него были взрослые дети. Видимо, именно он, по мнению окружающих, лучшим образом подходил для 14-летней девушки как опекун и хранитель ее тайны. Это была тайна для окружающих. Но, конечно, до конца мы всего не знаем.