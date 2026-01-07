О Рождестве, адвенте и христославах. Интервью с протоиереем Владимиром Кузьминых

— Исторически это случилось в пику языческим обычаям. У римских язычников было такое божество в красном одеянии — Сатурн. В день зимнего солнцестояния он ходил по городам вместе с помощниками и забирал детей, которые плохо себя вели. Одним из его помощников была уродливая старуха с огромным мешком. В пику языческому божеству у христиан появился свой герой — святой Николай Угодник, который отмечал тех детей, которые вели себя хорошо, и раздавал подарки. Произошло такое очень евангельское изменение педагогического подхода к воспитанию. Мы вот в храме до сих пор на Николая Зимнего покупаем много апельсинов и после службы их раздаем. Это уже такое наше, христианское воспитание и утешение. На улице ведь морозы. А подарки, в том числе и сладкие — это способ взбодрить детей, подарить им немного витаминов. Отсюда же пошел и обычай дарить носки и варежки — в середине зимы у многих детей этого уже нет — растеряли.