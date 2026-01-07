О Рождестве, адвенте и христославах. Интервью с протоиереем Владимиром Кузьминых

О том, как появился праздник Рождества Христова, почему детям надо дарить подарки и какой смысл в адвент-календаре на самом деле мы разговариваем сегодня с настоятелем храма во имя Святого Николая Угодника протоиереем Владимиром Кузьминых из Ангарска.
— Здравствуйте, батюшка! Как появился праздник Рождества Христова?
— Библия с древних времен говорила людям, что однажды на землю придет Мессия, Спаситель — он избавит человечество от грехопадения и откроет ему путь в Царство Божие. Его рождение мы и празднуем.
Сам праздник имеет свою историю. Первые четыре века христиане отмечали не Рождество, а Богоявление. И еще очень долго период зимних церковных праздников от Рождества до Крещения был призван подчеркнуть именно этот аспект веры — Богоявление, появление Бога-человека на Земле.
Но поскольку в это время в Римской империи все еще продолжали бурно праздновать день зимнего солнцестояния, то церковь решила перенести празднование Рождества Христова на 25 декабря. Это случилось в V веке. Напомню, что православная церковь продолжает жить по юлианскому календарю, по которому Римская империя жила во времена Христа. И по нему Рождество Христово все еще отмечается именно 25 декабря —или 7 января по новому стилю.
— Откуда в рождественской истории появились три волхва? Кем они были?
— Того, что на земле появится Мессия, ждали во многих странах и городах. Об этом много говорили и часто спорили на всем Ближнем Востоке, особенно в Израиле. Появления Христа ждали не только евреи, но и другие народы. Но три мудреца, которые пришли поклониться младенцу-Христу, не были случайными людьми. Все они были потомками пророка Даниила, все жили в разных городах, и все были мудрецами, то есть знали законы природы и движения звезд. И все трое пришли Ему поклониться.
— Что с ними было потом?
— По преданию после поклонения Христу они вернулись в свои города и там продолжали в молитве созерцать Господа. То есть они Его увидели, встретили, были этим обрадованы и удовлетворены и остаток жизни проводили в молитве. А потом их нашел апостол Фома, он их крестил, и они проповедовали Христа и стали святыми. Известно, что католическая церковь выкупила их мощи у Византии и ныне они покоятся в Кельнском соборе в Германии. У них там даже праздник свой есть — праздник трех королей.
— Кто еще был свидетелем этого чуда?
— Волхвы — раз. Пастухи — два. Ангелы — три. Были даже животные, ведь Спаситель родился в пещере для скота. Когда Иосиф-Обручник и дева Мария пришли в Вифлеем на перепись населения, их не пустили ни в один из домов — город был переполнен, остановиться было негде. Поэтому Иосиф-Обручник и дева Мария нашли пристанище в хлеву. Так что свидетелями рождения Мессии были волы, ослы и другие домашние животные. По преданию, там даже ель была немым свидетелем — ее пушистыми ветками в целях дезинфекции были выстланы лежанки для скота.
Конечно, три волхва не ожидали найти Божественного младенца в такой бедности, ведь на свет появился царь Иудейский! Наверное, они думали, что все будет проходить более величественно. Но случилось как случилось, и в этом есть свой великий смысл, когда Бог, минуя царские дворцы, сошел к самым бедным и обездоленным.
— Почему на картинах с рождественским сюжетом часто изображают еще и женщин? Откуда они там появились?
— Есть вероятность, что Иосиф-Обручник, понимая, что Мария вот-вот родит, позвал повитух. Скорее всего, это были женщины из его семьи. Между прочим раньше на следующий день после Рождества Христова отмечали праздник повитух — в деревнях в этот день готовили специальные каши, которыми угощали повитух. Сейчас в этот день отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Но строгая традиция отрицает их участие в появлении Христа на свет.
— Отче, а есть ли вас любимое произведение искусства, которое связано с Рождеством?
— Наверное нет. Вообще почти все дореволюционное искусство, связанное с этим сюжетом, было прекрасно. Выделить что-то одно не смогу. Знаете, православное искусство все же больше сосредоточено на Пасхе. Рождество больше популярно у католиков. Для них это особый праздник. Но вообще понять их можно: мы имеем дело с самым великим чудом за всю историю человечества. Представьте, не было бы Рождества, и не было бы ничего: ни Его жизни, ни распятия, ни воскресения, не было бы апостолов и Пятидесятницы. Не было бы Богоявления и Крещения Господня, не было бы нашего покаяния.
— Вскоре после Рождества Христова случилось такое трагическое событие как избиение младенцев царем Иродом. Почему после такой радости наступает смерть?
— Современные люди имеют слабое представление о жестокостях древнего мира. А там любая борьба была не на жизнь, а на смерть. И особенно борьба за власть. Почитайте Ветхий Завет — как во времена пророка Самуила первый царь иудеев Саул опасался за свою власть. Он убивал людей целыми селениями просто за то, что у них в гостях побывал пророк Самуил. Потому что опасался, что Самуил найдет ему замену.
Точно так же боялся появления соперников царь Ирод. Ведь он знал о пророчествах, по которых миру должен был явится не просто Спаситель, а царь Иудейский — новый, настоящий, которого ждали, о котором говорили многие тысячелетия. И он, узнав о рождении младенца, вычислил место и приказал убить всех детей от младенчества до двух лет. Спаслись немногие. Спаслось Святое семейство, ушедшее от преследования в Египет. Родители сумели укрыть в пустыне и спасти Иоанна Крестителя. Но большое количество детей было загублено. Такая жестокость была обычной в дохристианском мире. А разве убийство Авеля Каином было менее жестоким? Нет. А ведь даже природа содрогнулась от него. По преданиям, даже на Луне появилось изображение убийства Авеля.
А об избиении младенцев после прихода Мессии в Библии в книге Иеремии было пророчество. «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Здесь библейская Рахиль выступает как праматерь еврейского народа. Примечательно, что Рахиль была погребена под Вифлиемом.
— А куда попали души убитых детей? В рай?
— Рай — это райский сад, в котором жили Адам и Ева. Ад — это место, максимально удаленное от Бога. А здесь речь можно вести о Царстве Небесном. Эти дети стали первыми мучениками за Христа. А кто за Христа был убит, тот попадает в Царствие Небесное.
Но почему мы говорим о том, что было когда-то давно? Посмотрите на современную Россию. В последние годы женщины убивают нерожденных детей миллионами. Буквально миллионами. Это страшнее, чем избиение младенцев.
А об убиенных Иродом детях мы молимся. Есть даже специальный тропарь об этих детях. Церковь вспоминает их уже много веков. Их славят как первых мучеников.
— Откуда появился обычай в Рождество дарить детям подарки?
— Исторически это случилось в пику языческим обычаям. У римских язычников было такое божество в красном одеянии — Сатурн. В день зимнего солнцестояния он ходил по городам вместе с помощниками и забирал детей, которые плохо себя вели. Одним из его помощников была уродливая старуха с огромным мешком. В пику языческому божеству у христиан появился свой герой — святой Николай Угодник, который отмечал тех детей, которые вели себя хорошо, и раздавал подарки. Произошло такое очень евангельское изменение педагогического подхода к воспитанию. Мы вот в храме до сих пор на Николая Зимнего покупаем много апельсинов и после службы их раздаем. Это уже такое наше, христианское воспитание и утешение. На улице ведь морозы. А подарки, в том числе и сладкие — это способ взбодрить детей, подарить им немного витаминов. Отсюда же пошел и обычай дарить носки и варежки — в середине зимы у многих детей этого уже нет — растеряли.
Вот даже такая вещь как адвент-календарь, который стал сейчас очень популярным — это ведь тоже христианская педагогика. Его дарили детям за 40 дней до Рождества Христова. И каждый день вынимали из него какие-то подарочки или леденцы, который имели христианский смысл. Например, в нем обязательно были четыре свечи. Их зажигали, давая ребенку понять, что Рождество стало чуть-чуть ближе. Доставая подарки, родители не только радовали детей, но и объясняли им, кто такой Христос и в чем важность праздника.
В подарках детям есть воспитательный богословский момент и для взрослых. Как Христос сошел к нам, рабам своим, так и мы — сильные, богатые взрослые должны сходить к своим более слабым собратьям: к детям, к сиротам, к обездоленным.
— Почему на Рождество, на Святки нельзя гадать и что за это будет?
— Нельзя, потому что это язычество. Желание сунуть нос в будущее и узнать, что будет с тобой завтра, приводит к потере здравого смысла и к безумию. А здравый смысл — самый главный друг человека. Через него мы находим себе друзей, находим путь, учимся ремеслам, получаем знания. Через него приходим к Богу. А если мы не приходим к Богу, сбиваемся с пути, то мы находим лишь безумство и оскудение ума. Здоровье, кстати, тоже пропадает.
— Что из рождественских калядок для верующего человека допустимо?
— Ничего. Разрешается ходить в гости, поздравлять друг друга с Рождеством и петь песни, славя рождение Иисуса Христа. Хорошо, если вы сумеете зазвать к себе в эти дни священника, чтобы он приехал именно в ваш дом и спел тропарь и кондак праздника. Поскольку прихожан на Руси всегда было много, и священник не успевал обойти всех за праздники, его часто заменяли христославы. Они ходили по домам, поздравляли православный народ и пели песни, славя Христа. Если вы хотите, чтобы они спели и в вашем доме, можно узнать, в каком храме есть христославы и позвать их к себе. Обычно они есть там, где есть Воскресные школы.
— Как правильно провести Сочельник? Меня всегда смущает тот факт, что разрешается есть «после появления на небе первой звезды». Вроде бы в этот момент постящиеся православные должны собираться на праздничную Литургию.
— Не надо воспринимать выражение про первую звезду буквально. Первая звезда — это когда ты уже праздничную службу отстоял, исповедовался, причастился. Вот тогда и есть тебе первая звезда. А в Сочельник можно подкрепиться кутьей — сладкой кашей, сваренной с сухофруктами, орехами и медом.
— Чего бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Я хотел бы пожелать им отпраздновать Рождество скромно и с достоинством. Не орать, не материться, не напиваться. Быть на протяжение всех праздников добрыми, снисходительными — к детям, к старикам, к более слабым, к тем что оказался в больнице, на улице, в тюрьме. Не травмировать чужую психику. Быть внимательными друг к другу, не жадничать, а посмотреть вокруг и помочь тому, кому действительно нужна помощь.