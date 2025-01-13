О прогнозе на завтра: как работала первая служба погоды в России

Конечно, в приметы многие из нас верят до сих пор, но все же сейчас предсказывать погоду стало легче. В современном мире практически у каждого в кармане есть смартфон с выходом в Интернет, в котором прогноз можно посмотреть не только на завтра, но и на месяц вперед.