О прогнозе на завтра: как работала первая служба погоды в России

За погодой люди наблюдали с древних лет. Так, наши предки узнавали о скором дожде по низко летящим ласточкам, а красное солнце на закате для них было предвестником сильного ветра.
Конечно, в приметы многие из нас верят до сих пор, но все же сейчас предсказывать погоду стало легче. В современном мире практически у каждого в кармане есть смартфон с выходом в Интернет, в котором прогноз можно посмотреть не только на завтра, но и на месяц вперед.
Первые попытки наблюдения за погодой были предприняты еще при царе Алексее Михайловиче — отце Петра I. По его повелению из Европы даже привезли астрономические инструменты и метеорологические приборы, среди которых было и изобретение Эванджелиста Торричелли, ученика Галилея, — барометр.
Однако тогда эти технологии не были востребованными и даже считались бесовскими. Поэтому назначенный царем вести записи о погоде Афанасий Матюшкин при составлении прогноза полагался на свои органы чувств, а не на технологии.
Ситуация начала меняться при Петре I. В 1715 году по его указу у Петропавловской крепости возник первый в России водомерный пост. Неудивительно, что он появился именно в Санкт-Петербурге, ведь постоянная угроза затопления Северной столицы делала любые метеорологические познания бесценными.
Весной 1722 в Санкт-Петербурге по приказу Петра I начались систематические наблюдения за погодой. В 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, а с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра. Помимо метеорологических данных, снимаемых с приборов, фиксировались направление и скорость ветра, облачность и осадки.
Первый «Ежедневный метеорологический бюллетень» вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения.
Конечно, как и в те времена, сейчас синоптики не могут предсказать погоду на год вперед, но все же общие тенденции того, что нас ждет, они не скрывают, а прогноз на завтра-послезавтра обычно совпадает с действительностью почти на 100%.