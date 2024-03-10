О минутах — свысока: короткий альбом Арианы Гранде и трек Кейва о Боге

Norah Jones — Visions
Пианистка, певица и композитор Нора Джонс довольно долго не радовала поклонников свежим материалом. После отличного альбома Pick Me Up Off The Floor, вышедшего еще в пандемийном 2020-м, дочь Рави Шанкара взяла продолжительную паузу, прервав ее лишь сборником рождественских песен.
Что ж, ожидание оказалось не напрасным. Visions, возможно, не претендует на то, чтобы подвинуть с пьедестала ее триумфальный Come Away With Me, собравший в свое время массу наград, включая «Грэмми». Но прелесть свежей пластинки — в ее подчеркнутой легкомысленности, несерьезности, обаятельной взбалмошности.
Всё это, разумеется, мастерски спето и сыграно, а концентрация музыкальных идей — впечатляющая. Но то, из чего другие сделали бы пробивной хит или пафосное высказывание, Нора превращает в шутку. Вот, например, в Staring At The Wall буквально несколько фортепианных нот дарят настоящее удовольствие, а припев построен на том, что певица то ли зовет «ау!», то ли воет, как собачка. И после этого — трек с названием Paradise («Рай»), начинающийся со смешного «ля-ля-ля»…
На первый взгляд, кажется, что этот диск попал в нашу неспокойную эпоху из каких-то совсем других времен. Но потом понимаешь: именно такая музыка — снимающая напряжение и заставляющая улыбнуться — сегодня и нужна.
Ariana Grande — Eternal Sunshine
Вот и вышел долгожданный альбом Арианы Гранде. Продолжительность его, правда, совсем невелика: всего 35 минут. Песен — 11 (не считая крошечных вступления и интерлюдии), в основном меньше трех минут. Но вся эта арифметика отходит на второй план перед качеством материала. Не то чтобы здесь было много бронебойных хитов, хотя сингл Yes, and? западает в память. Ариана берет другим. Фирменным нежнейшим вокалом, воздушными аранжировками, выразительными, ласкающими слух мелодиями.
Поначалу кажется, что музыка чуть ли не фоновая. Однако, начиная со второй половины трек-листа, прекрасные номера идут один за другим. И вплоть до конца уровень не падает.
Пожалуй, пластинка не сулит никаких сюрпризов, открытий и революций. Гранде по-прежнему делает ставку на смесь r’n’b и качественной поп-музыки, где все компоненты строго сбалансированы, а места неожиданностям нет. Но что хочется отметить, так это весеннее настроение и ту легкость, которую невозможно сымитировать.
Nick Cave and the Bad Seeds — Wild God
Чем только ни занимался в последние годы Ник Кейв: пел псалмы, сочинял саундтрек для фильма про экологию, в общем, пускался в самые неожиданные творческие эксперименты. Поклонники уже разуверились, что дождутся нового альбома артиста с его «фирменной» группой The Bad Seeds. Но вот, наконец, музыканты анонсировали грядущий лонгплей (ждем его 30 августа) и поделились первым синглом.
Ура: в нем Кейв поет, а не обращается к слушателю с речами, и в целом здесь куда больше от старого доброго саунда австралийского рокера. Но Ник не был бы собой (точнее, собой нынешним), если бы не построил всё это на религиозной тематике и не добавил хор в конце, благодаря чему меланхоличная, немного старомодная песня постепенно перерастает в страстную проповедь, во время которой Кейв даже не поет, а кричит, воет, стонет.
Такая композиция вполне может стать кульминацией концертного выступления — так и представляешь, как Кейв, исполняя ее, носится по сцене или же, наоборот, стоит на месте и исступленно рычит в микрофон. Но хочется верить, что на будущем диске мы услышим и другую музыку.
CREAM SODA — «На сиреневой луне»
Сколько уже было каверов на песню Леонида Агутина «На сиреневой луне», однако всё новые и новые артисты пробуют переделать этот материал под себя. Прошлая удачная попытка принадлежала Jony, теперь же за дело взялись CREAM SODA, пустив в ход свои фирменные компоненты. Суховатый хаус-бит, отстраненный, будто немного фоновый вокал… Если оригинал с его отчетливым привкусом латино можно было бы легко представить себе в разгар вечеринки в каком-нибудь теплом курортном местечке, то версия CREAM SODA — это уже для протусовавшихся всю ночь и встречающих утро в модном клубе — будь то хоть Ибица, хоть Москва.
Вместо эмоциональной непосредственности полуакустического звучания и живого обаяния голоса Агутина у CREAM SODA холодное диджейское безразличие и искусственность — что, впрочем, в данном случае не плохо, а хорошо — как раз своей отличностью от первоисточника. В конце концов, зачем просто повторять Агутина?
Пикник — «Ничего, ничего не бойся»
Группа «Пикник» сейчас в турне по России, но между выступлениями музыканты успевают писать новые песни, которые, вероятно, войдут в будущий альбом. Пока же свежие композиции обкатываются «вживую» перед публикой — а результатом авторы делятся уже с интернет-зрителями.
8 марта (видимо, в качестве подарка поклонницам) Эдуард Шклярский со товарищи опубликовал на YouTube концертное видео «Ничего, ничего не бойся», сопроводив его лаконичным пояснением: «Новая песня группы “Пикник”. На стримингах трек не вышел — очевидно, коллектив просто не успел пока подготовить студийную версию, и можно только предполагать, какой облик номер в итоге приобретет. Но, вероятно, главное останется: запоминающаяся мелодия, узнаваемое “пикниковое” звучание и загадочные стихи.
«Ничего, ничего не бойся / Ни огня, ни звенящую тень / Утром кровью своей умойся / И встряхни расцветающий день», — обращается Шклярский то ли к слушателю, то ли к самому себе. В контексте нынешних событий призыв обретает, конечно, особый драматизм. Но даже если артисты имели в виду конкретный адресат, их строки воспринимаются как обобщенная метафора.
Плейлист «Известий»
В нашем плейлисте сегодня — новые синглы румынской поп-звезды Minelli, американского рэпера Кристоффа Крейна, проникновенно-меланхоличный акустический трек Ани из Питера, упомянутый в обзоре кавер CREAM SODA на Леонида Агутина и очередной псевдостаринный эксперимент Руста Позюмского — католический реквием, спетый по-русски (в подборку мы взяли номер Agnus Dei).