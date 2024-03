О минутах — свысока: короткий альбом Арианы Гранде и трек Кейва о Боге

Пианистка, певица и композитор Нора Джонс довольно долго не радовала поклонников свежим материалом. После отличного альбома Pick Me Up Off The Floor, вышедшего еще в пандемийном 2020-м, дочь Рави Шанкара взяла продолжительную паузу, прервав ее лишь сборником рождественских песен.