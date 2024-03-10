О минутах — свысока: короткий альбом Арианы Гранде и трек Кейва о Боге

Сколько уже было каверов на песню Леонида Агутина «На сиреневой луне», однако всё новые и новые артисты пробуют переделать этот материал под себя. Прошлая удачная попытка принадлежала Jony, теперь же за дело взялись CREAM SODA, пустив в ход свои фирменные компоненты. Суховатый хаус-бит, отстраненный, будто немного фоновый вокал… Если оригинал с его отчетливым привкусом латино можно было бы легко представить себе в разгар вечеринки в каком-нибудь теплом курортном местечке, то версия CREAM SODA — это уже для протусовавшихся всю ночь и встречающих утро в модном клубе — будь то хоть Ибица, хоть Москва.