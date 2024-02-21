О каждом из четырех участников Beatles снимут фильм

Британский режиссер Сэм Мендес («Красота по-американски», «Дорога перемен») собирается снять четыре фильма об участниках группы Beatles. Каждая лента будет посвящена одному из музыкантов коллектива — Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру. Об этом сообщает Variety.
«Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы всех времен. И я рад бросить вызов представлению о том, что такое поход в кино», — отметил Мендес.
Пол Маккартни и Ринго Старр, а также семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона уже дали согласие на съемки фильмов.
«Мы хотим, чтобы это был уникальный захватывающий кинематографический опыт: четыре фильма, рассказывающие одну и ту же историю самой знаменитой группы всех времен с четырех разных точек зрения», — рассказала в своем заявлении Пиппа Харрис, которая выступит продюсером проекта.
Ожидается, что ленты выйдут в прокат в 2027 году. Производством и дистрибуцией картин займутся компании Sony Pictures Entertainment и Neal Street Productions.
К слову, это будет не первый фильм, посвященный Beatles. В 1970 году на экраны вышла лента Let It Be, в которой рассказывается о распаде группы и записи ее последнего альбома.
В 2021 году Питер Джексон также снял документальный мини-сериал о легендарной британской группе. Лента под названием The Beatles: Get Back рассказывает о создании знаменитого альбома Let It Be и записи последнего живого концерта группы, состоявшегося на крыше одного из домов Лондона 30 января 1969 года.