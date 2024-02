О каждом из четырех участников Beatles снимут фильм

В 2021 году Питер Джексон также снял документальный мини-сериал о легендарной британской группе. Лента под названием The Beatles: Get Back рассказывает о создании знаменитого альбома Let It Be и записи последнего живого концерта группы, состоявшегося на крыше одного из домов Лондона 30 января 1969 года.