О каких проблемах с головным мозгом может говорить ухудшение зрения

Также проблемы со зрением могут появиться при мигрени. Пациенты наблюдают «зрительные ауры» во время приступов со слепыми или затуманенными полями зрения. При мигрени также иногда появляются «светящиеся зигзаги или мозаики» перед глазами. Кроме того, зрение ухудшается при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.