О каких проблемах с головным мозгом может говорить ухудшение зрения

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что зрение может снизиться из-за гипертонии. Она приводит к изменениям в кровеносных сосудах сетчатки, вызывая гипертоническую ретинопатию. Признаки могут включать размытие или затуманивание зрения, появление пятен и плавающих точек перед глазами, кровоизлияние в сетчатку, опухоли головного мозга, особенно в областях, отвечающих за зрение.
Также проблемы со зрением могут появиться при мигрени. Пациенты наблюдают «зрительные ауры» во время приступов со слепыми или затуманенными полями зрения. При мигрени также иногда появляются «светящиеся зигзаги или мозаики» перед глазами. Кроме того, зрение ухудшается при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.
Проблемы с глазами появляются и при инсульте, особенно если он затрагивает участки мозга, отвечающие за зрение. Ощущения могу быть различными — от едва ощутимых до полной слепоты.
Кроме того, проблемы со зрением могут указывать на повышенное внутричерепное давление, которое может возникнуть при различных неврологических состояниях или травмах, может влиять на зрительный нерв.
Еще одна возможная причина снижения зрения — рассеянный склероз. Это аутоиммунное заболевание может вызывать воспаление и повреждение зрительного нерва, что влияет на зрение.
В ряде случаев проблемы с глазами указывают на гипокликемию.
О связи зрительного восприятия и мозга исследователи говорили и ранее. Так, ученые выявили в нем области, заставляющие смотреть на шедевры живописи. Добровольцам показывали оригиналы и копии знаменитых картин.