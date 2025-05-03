О чем можно молиться заступнику земли Русской святому Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский, почти всю жизнь проживший вдали от мира, сделал для становления государства Российского столько, сколько не делали многие князья и цари. Он никого не обличал, не выступал с пламенными речами и не сетовал на людские нравы. Он день и ночь молился в глухом лесу, мирил князей и уговаривал их встать под руку Москвы и не перечить Дмитрию Донскому. И князья сами приходили к нему, склонив головы, кто за советом, а кто за благословением.
О даровании разума в обучении
Из жития известно, что будущий святой родился в семье ростовских бояр. Кроме него было еще два сына. Его отец Кирилл служил ростовскому князю, ездил с ним в Орду, где поиздержался — без подарков туда не приезжали. А кроме того, он сильно обеднел от монгольских набегов.
Первое чудо с отроком Варфоломеем произошло, когда мальчика стали учить грамоте. Чтение ему не давалось. Сейчас бы сказали, что у него дислексия, и махнули бы рукой. Но отрок сам хотел учиться и молился, чтобы Бог даровал разумение. И случилось чудо: однажды в поле, куда Кирилл послал сына за лошадьми, отрок встретил инока и попросил его помолиться Богу, чтобы он смог научиться читать. Тот помолился Богу, а потом благословил ребенка, вынул частицу просфоры и велел съесть, сказав, что отныне он будет легко постигать науки.
Затем старец пришел к боярину Кириллу и попросил Варфоломея и его родителей помолиться с ним. Родители привечали странников и исполнили просьбу инока. К их удивлению, сын открыл книгу и тут же стал читать псалмы. А старец, благословив всех, вышел за ворота и исчез. С тех пор отрок стал постигать грамоту. А в отеческой традиции остался обычай молиться Сергию Радонежскому о хорошей учебе — своей или детей.
Об изучении иностранных языков
Молятся преподобному Сергию и о легком постижении иностранных языков. Историки предполагают, что он был одним из немногих столь грамотных монахов своего времени, что знал греческий. Предположение это основано на том, что в XIV веке монастырские школы в Ростове были грекофильскими — там преподавали греческий и жили монахи-греки.
О выборе жизненного пути
Когда юноше было 15 лет, его родители переехали из Ростова в село Радонеж. Отец был категорически против того, чтобы сын становился монахом. Варфоломей смирился перед родителем и ушел в монахи только после того, как почили его родители.
В Средние века на Руси существовал благочестивый обычай, когда пожилые люди уходили в монастыри — спасать душу и молиться. Вот и Кирилл с Марией ушли в монастырь в Хотьково, где приняли постриг и вскоре скончались. При их кончине и погребении присутствовал Варфоломей и его старший брат Стефан — он овдовел и постригся в монахи.
При строительстве храма
После смерти родителей Варфоломей раздал свою долю имущества и, взяв с собой брата Стефана, поселился в непролазной чаще у реки Кончуры. Здесь братья в четыре руки поставили первую церковь — сруб с земляным полом и холстиной на престоле вместо золотой парчи. Тем не менее они добились освящения церкви, после чего Стефан ушел, не выдержав жизни вдали от людей.
Оставшись один, Варфоломей попросил старца из ближайшей обители постричь его в монахи. Тот исполнил просьбу в храме на Кончуре. С тех пор Сергий стал «в пустыни безмолствовати и единствовати». Он провел в молитве и одиночестве много лет. К нему приходили и от него уходили монахи, в скиту бывал голод, бывала и жажда. Из лесу к келье Сергия не раз приходили дикие звери, зимой было нечего есть и часто было нечем согреться, но Сергий выдерживал все. По свидетельству монахов, это был высокий, крепкий, физически сильный и выносливый человек, необыкновенной образованности и начитанности, который со временем приобрел небывалую духовную крепость.
Об исцелении
Не раз по молитвам святого случались чудеса. Голодавшим монахам привозили снедь, болеющие исцелялись, а бесноватых оставляли бесы. Но больше всего монахам запомнился мальчик, который заболел и умер по дороге к преподобному. «Не довезли!» — сокрушался горюющий отец. Но по молитве святого Господь оживил ребенка, и Сергий передал живого и здорового мальчика отцу.
О мире внутри страны
Со временем молва о монахе-пустыннике, который живет где-то в дебрях рядом с медведями и молится за Святую Русь, дошла до князей и воевод. К пустыннику и молитвеннику поехали за советом. По свидетельствам современников, ни разу не упрекал Сергий русских властителей в их грехах, но старался соединить разрозненные семейства и помирить враждовавших. Так, в 1365 году князь Дмитрий Донской посылал святого в Нижний Новгород мирить рассорившихся князей. Мирил Сергий и ростовских князей, и рязанских. И всех уговаривал встать под руку Дмитрия Донского.
О процветании государства Российского
Кроме Троице-Сергиевой лавры преподобный основал множество монастырей, в которых ставил игуменами своих учеников: Благовещенский на Киржаче, Георгиевский на Клязьме, Старо-Голутвин у Коломны, Высоцкий монастырь.
Ученики, в свою очередь, прославились строительством обителей. Ими было устроено больше 40 монастырей. Во всех молились об устройстве и процветании государства, которое терзала в те годы Орда и которое раздирали княжеские распри. Среди учеников Сергия оказалось 23 человека, признанных святыми РПЦ.
Об успехе ратного подвига
Именно у Сергия Радонежского как у духовного лидера страны получал благословение князь Дмитрий Донской, собираясь дать отпор татарскому князю Мамаю на Куликовом поле. Преподобный, которому в те годы было уже 66 лет, не только благословил князя, но и дал ему двух монахов-воинов, Ослябю и Пересвета, предвидя, что татары потребуют поединка.
И вот тут житие преподобного отступает на второй план. А на первый выступает современная история, рассказанная епископом Митрофаном Боданиным. Когда в 1984 году русские впервые попали в монастыри Тибета, оказалось, что имя монаха Пересвета, победившего татарского воина Челубея, записано в особом свитке. Выяснилось, что Челубей был тибетским монахом, освоившим древнейшую боевую магию бон-по (призвание демонов) и получившим статус бессмертного. Победить его было невозможно. В битве с русскими он должен был сломить их боевой настрой.
Но случилось так, что закованного в латы восточного мага победил простой монах, вышедший на бой в рясе монаха-схимника с одним копьем в руке. Языческий мир дрогнул. Произошло то, чего никто не мог предугадать. Русский Бог оказался сильнее древних демонов Тибета. В этой битве православия с Востоком и родилась новая, независимая Русь.
Монах Александр Пересвет погиб от смертельной раны. Считается, что в битве погиб и второй монах-воин — Андрей (Родион) Ослябя, земляк и товарищ Пересвета. Но в летописях его имя упоминается позже 1380 года. Значит, он мог выжить.
До сих пор русские воины молят Сергия Радонежского о победе и приходят поклониться его мощам перед важными заданиями. Молятся ему и их родные.
Святой почил спустя 12 лет после битвы и завещал положить его на монастырском кладбище рядом с другими монахами. Но братия ослушалась и положила его тело в храме. Святой был канонизирован в 1452 году и до сих пор почитается в православной церкви как покровитель русских государей и города Москвы.
Майя Новик