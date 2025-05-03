О чем можно молиться заступнику земли Русской святому Сергию Радонежскому

Оставшись один, Варфоломей попросил старца из ближайшей обители постричь его в монахи. Тот исполнил просьбу в храме на Кончуре. С тех пор Сергий стал «в пустыни безмолствовати и единствовати». Он провел в молитве и одиночестве много лет. К нему приходили и от него уходили монахи, в скиту бывал голод, бывала и жажда. Из лесу к келье Сергия не раз приходили дикие звери, зимой было нечего есть и часто было нечем согреться, но Сергий выдерживал все. По свидетельству монахов, это был высокий, крепкий, физически сильный и выносливый человек, необыкновенной образованности и начитанности, который со временем приобрел небывалую духовную крепость.