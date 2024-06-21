О чем может говорить сильная жажда?

Врач рассказала, что на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 30 миллилитров воды в сутки. Следовательно, человеку со средним весом нужно выпивать 2−2,5 литра жидкости. Если он весит больше, то показатель увеличивается. Маргарита Королева отметила, что с переизбытком воды в организме здоровый человек вряд ли столкнется.