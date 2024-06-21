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О чем может говорить сильная жажда?

В некоторых случаях лучше сходить к врачу.

Источник: Freepik

Сильная жажда может говорить о наличии целого ряда эндокринных заболеваний. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщила врач-диетолог Маргарита Королева, пишет «Ридус».

Врач рассказала, что на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 30 миллилитров воды в сутки. Следовательно, человеку со средним весом нужно выпивать 2−2,5 литра жидкости. Если он весит больше, то показатель увеличивается. Маргарита Королева отметила, что с переизбытком воды в организме здоровый человек вряд ли столкнется.

Стоит обратить внимание на нестерпимую жажду и, как следствие, стремление постоянно пить. Часто это связано с рядом эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа.

«Постоянная жажда является некой лакмусовой бумажкой, которая отражает наличие патологии по углеводному обмену», — объяснила медик.

Напомним, что посуда, из которой мы пьем, имеет значение — особенно в жару. В такую погоду вода из пластиковой бутылки может стать опасной.

Айгуль Сабитова