О чем может говорить сильная жажда?

Сильная жажда может говорить о наличии целого ряда эндокринных заболеваний. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщила врач-диетолог Маргарита Королева, пишет «Ридус».
Врач рассказала, что на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 30 миллилитров воды в сутки. Следовательно, человеку со средним весом нужно выпивать 2−2,5 литра жидкости. Если он весит больше, то показатель увеличивается. Маргарита Королева отметила, что с переизбытком воды в организме здоровый человек вряд ли столкнется.
Стоит обратить внимание на нестерпимую жажду и, как следствие, стремление постоянно пить. Часто это связано с рядом эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа.
«Постоянная жажда является некой лакмусовой бумажкой, которая отражает наличие патологии по углеводному обмену», — объяснила медик.
Напомним, что посуда, из которой мы пьем, имеет значение — особенно в жару. В такую погоду вода из пластиковой бутылки может стать опасной.
Айгуль Сабитова