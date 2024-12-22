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О чем говорит постоянный голод и что с ним делать

Многим знакомы такие ощущения, как повышенный аппетит и постоянный голод. В некоторых случаях они могут указывать на наличие проблем, в том числе психологических.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Почему возникает постоянный голод

Как рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Ирина Писарева, повышенный аппетит может указывать на сбои в работе эндокринной системы и гормональном фоне. Также она отметила, что повышенный аппетит может наблюдаться у женщин при ПМС. Кроме того, чувство голода усиливается при обезвоживании и наличии паразитарных инфекций.

Кроме того, переедание нередко возникает на эмоциональном фоне — то есть человек заедает стресс кондитерскими изделиями. Ирина Писарева отметила, что повышение уровня сахара в организме помогает улучшить настроение. Однако сладости — это быстрые углеводы, которые за короткое время усваиваются организмом, и период насыщения от них очень недолгий.

Переедание в этом случае возникает из-за того, что организм получил порцию положительных эмоций из-за скачка инсулина. После этого человеку хочется повторить это ощущение.

Еще одна эмоциональная причина перееданий — домашние привычки. Если человека с детства заставляли доедать все до конца, организм привыкает к этому, и во взрослом возрасте могут появиться лишние килограммы, он начинает переедать.

Что делать с постоянным голодом

С постоянным желанием есть можно бороться с помощью белковых продуктов. Они быстрее насыщают и дают долгое ощущение сытости. Также надо увеличить количество клетчатки в рационе (овощи, цельнозерновые и злаковые продукты). Они помогают насытить желудок и снижают голод.

Также нужно обратиться к эндокринологу, чтобы определить уровень гормонов в организме. Можно еще сходить к нутрициологу — он поможет разобраться в причинах эмоционального переедания и решить проблему.

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