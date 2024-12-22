О чем говорит постоянный голод и что с ним делать

Кроме того, переедание нередко возникает на эмоциональном фоне — то есть человек заедает стресс кондитерскими изделиями. Ирина Писарева отметила, что повышение уровня сахара в организме помогает улучшить настроение. Однако сладости — это быстрые углеводы, которые за короткое время усваиваются организмом, и период насыщения от них очень недолгий.