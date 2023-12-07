О чем говорит чрезмерная сонливость?

Астения — состояние хронической усталости: снижается работоспособность, человека постоянно клонит в сон. Синдром может быть как последствием болезней, так и сигналом нехватки витаминов и микроэлементов в организме, а еще просто свидетельствовать о недостатке физической активности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Какие анализы можно сдать, чтобы понять причину сонливости?

Врач объяснила, что клонить в сон может от недостатка железа или нарушении сахарного обмена. Чтобы их выявить нужно обязательно обратиться к врачу за назначением, т.к. далеко не всегда общий анализ крови может показать дефицит, и трактовать результаты врач должен вкупе с другими признаками. Дефицит витаминов тоже может заставить человека постоянно чувствовать себя уставшим, однако не нужно торопиться в аптеку за комплексными добавками — врач должен точно установить, в чем причина, и назначить лечение.

Почему офисные работники чаще страдают от повышенной сонливости и утомляемости?

Одной из причин такого самочувствия Чернышова назвала низкую физическую активность в течение дня или ее отсутствие. Офисные работники попадают в группу риска, так как заняты на сидячей работе — проводят много времени за компьютером в одной и той же позе. Такая работа утомляет и вызывает усталость. Врач рекомендует делать перерывы, но не на чаепитие, а на разминку: делать упражнения, ходить по лестнице, дышать свежим воздухом.