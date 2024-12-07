Нюхалка. Врач раскрыл опасности нового увлечения школьников

«У всех детей в отличие от взрослых обильное кровоснабжение слизистых носа и всех дыхательных путей, в них расположено большое количество сосудов, — объясняет врач. — Поэтому все, что попадает в дыхательные пути, очень быстро включается в кровоток, разносится по организму. Это чужеродные вещества, которые влияют на состав иммунных клеток. Если проводить аналогию с вейпами, то поступление большого количества сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть при делении появляются клетки с неправильной ДНК, которые могут стать онкологическими. Если таких клеток становится очень много, это в будущем может привести к раковым процессам».