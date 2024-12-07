Нюхалка. Врач раскрыл опасности нового увлечения школьников

У школьников новое модное увлечение — они покупают вкусные «нюхалки» для носа, дышат дома, на переменах, в транспорте и кайфуют. Ингалятор подносят к носу или рту и нажимают на флакон. По отзывам самих детей, эффект получается, как будто покурил вейп, только без дыма, зато «торкает» сразу, помогает проснуться на уроках. А некоторым школьникам аромаингаляторы покупают сами родители на маркетплейсах, не подозревая ничего плохого.
«Все нюхают, и я буду»
Действительно, судя по описаниям продавцов, это безвредные ароматические вещества, которые устраняют заложенность носа, помогают взбодриться при сонливости или упадке сил, указывают в его составе эфирные масла и заменитель сахара. Некоторые взрослые помнят популярный в советское время бальзам «Звездочка», который использовался при насморке. Новые аромаингаляторы их напоминают, вот только состав их вряд ли такой безопасный.
«Сразу хочу предупредить, что хоть аромаингаляторы и содержат химические вещества, они не являются лекарственными средствами, поэтому не проходили медицинскую апробацию, сертификацию, то есть никак не проверялись, — рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления “Народный фронт. Аналитика”, доктор медицинских наук Павел Бережанский. — В их составе есть эфирные масла, ароматические углеводороды, возможно, такие же загустители, как в вейпах. Могу предположить, что состав аромаингаляторов указывается на этикетке далеко не полностью, и данные вещества на 100% не разрешены для использования у детей. А учитывая низкую стоимость аромаингаляторов, до 500 рублей, эти вещества могут быть очень низкого качества».
Школьников подкупает такая доступность, к тому же ребенку приобрести ингалятор проще, чем тот же вейп. Плюс играет роль «стадное» чувство — раз все нюхают, это модно, значит, и я буду.
Нарушают ДНК
Казалось бы, разве опасно подышать чем-то вкусным, многие и дома используют ароматизаторы воздуха, ароматические палочки и свечи.
«У всех детей в отличие от взрослых обильное кровоснабжение слизистых носа и всех дыхательных путей, в них расположено большое количество сосудов, — объясняет врач. — Поэтому все, что попадает в дыхательные пути, очень быстро включается в кровоток, разносится по организму. Это чужеродные вещества, которые влияют на состав иммунных клеток. Если проводить аналогию с вейпами, то поступление большого количества сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть при делении появляются клетки с неправильной ДНК, которые могут стать онкологическими. Если таких клеток становится очень много, это в будущем может привести к раковым процессам».
Безусловно, ароматические вещества могут вызвать и аллергическую реакцию. «У ребенка-аллергика или у того, чьи мама или папа имеют аллергию, даже один вдох может спровоцировать отек дыхательных путей и анафилаксию, потерю сознания. Что может привести к летальному исходу», — предупреждает педиатр.
И это еще не все.
«Изменяется вообще весь баланс, потому что наша вегетативная нервная система, особенно у незрелых подростков, не любит, когда ее стимулируют», — отмечает врач.
Иллюзорная безопасность
Опасность еще и в том, что вдыхание может вызывать зависимость. «Первый раз хорошо подействовало, второй, третий, а дальше, возможно, понадобится еще больше раз вдохнуть, чтобы получить тот же эффект, — продолжает врач. — Это приводит к неконтролируемому использованию аромаингаляторов, накоплению химических веществ в организме, изменению слизистой, потому что на ней неправильно делятся клеточки».
Поэтому если ребенок просит купить ему вкусную «нюхалку», утверждая, что это безопасно, так как не вейп и не энергетик, не стоит поддаваться уговорам. Эта безопасность иллюзорная и неизвестно, к каким последствиям может привести в будущем. Тем более что на детях аромаингаляторы никто не проверял.