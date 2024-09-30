Нью-Йоркский океанариум выкупил голубого лобстера из продуктового магазина

Жительница США, заметив в аквариуме супермаркета Market 32 в Клифтон-парке (Нью-Йорк, США) редкого голубого лобстера, позвонила в местный океанариум Via, чтобы сообщить о находке. После этого везучий ракообразный, прозванный Бандитом, был выкуплен для морской экспозиции.
Редкая окраска омаров часто обусловлена генетической мутацией, вследствие которой панцири ракообразных приобретают такие оттенки, как оранжевый, синий и белый. Кроме этого, на цвет омаров может повлиять рацион питания.
Сообщается, что в настоящее время Бандит находится на карантине, однако уже в октябре этого года посетители океанариума Via смогут с ним познакомиться.
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