Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нью-Йоркский океанариум выкупил голубого лобстера из продуктового магазина

Теперь он является жителем океанариума, а не просто чей-то закуской.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: https://www.upi.com/Odd_News

Жительница США, заметив в аквариуме супермаркета Market 32 в Клифтон-парке (Нью-Йорк, США) редкого голубого лобстера, позвонила в местный океанариум Via, чтобы сообщить о находке. После этого везучий ракообразный, прозванный Бандитом, был выкуплен для морской экспозиции.

Редкая окраска омаров часто обусловлена генетической мутацией, вследствие которой панцири ракообразных приобретают такие оттенки, как оранжевый, синий и белый. Кроме этого, на цвет омаров может повлиять рацион питания.

Сообщается, что в настоящее время Бандит находится на карантине, однако уже в октябре этого года посетители океанариума Via смогут с ним познакомиться.

Ранее рассказывали про необычного любимца Новой Зеландии — 130-летнего туатара по имени Генри, знакомого с принцем Великобритании.