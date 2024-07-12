Нью-йоркский кондитер придумала капкейки с маринованными огурцами и укропом

Маринованные огурцы популярны во всем мире, но в США, кажется, особенно: тут эту закуску очень любят добавлять в самые разные блюда. Последний эксперимент, на первый взгляд, граничит с безумием: популярная марка маринованных огурцов Claussen и Нью-Йоркская кондитерская Baked By Melissa представили ограниченный тираж нового деликатеса — капкейки со вкусом огурчиков.
Мелисса представила новинку в социальных сетях и описала продукт так: «укропительно вкусные кексики с маринованно-огуречной эссенцией, а сверху — масляный крем с огурчиками и праздничная красная посыпка». Каждый капкейк — на один укус, а продаются они упаковками по шесть штук. Одна упаковка стоит 10 долларов и 25 центов. А те, кто уверен в своих желаниях, могут сразу заказать онлайн большую упаковку на 25 кексиков за 37 долларов.
Как объясняет гастрономический портал Food&Wine, это не первый эксперимент для Claussen — компании, которая производит маринованные огурцы уже 150 лет. В 2023 году она выпустила коллаборацию с маркой газированных напитков Spritz Society: коктейль из игристого вина со вкусом маринованных огурчиков. Изначально коктейль задумывался как первоапрельская шутка, но из-за огромного спроса его продают до сих пор.
Кроме того, совместно с кондитерской фирмой Frankford Candy Claussen выпустила жевательные конфеты в виде огурцов — но они, к сожалению, напоминали огурцы только по форме, не по вкусу.
Впрочем, в мир десертов маринованные огурцы попадают не впервые: в августе прошлого года на Международном фестивале Food and Wine был представлен молочный коктейль со вкусом маринованных огурчиков, украшенный взбитыми сливками, веточками укропа и горошком черного перца. Отзывы продукт получил смешанные, но авторы продали всю партию, изготовленную для фестиваля.
Авторы уверены, что новые кексики тоже ждет успех: лимитированную партию раскупят те, кто хочет поделиться находкой в социальных сетях, попробовать новое или просто разыграть своих близких. Впрочем, если успех будет велик, то капкейки, как и огуречная газировка, могут остаться в продаже надолго.
Гастрономические эксперименты проводят не только в Америке, но и в России: в Москве недавно представили шаурму с добавлением золота.
Георгий Мазуркевич