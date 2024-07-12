Нью-йоркский кондитер придумала капкейки с маринованными огурцами и укропом

Мелисса представила новинку в социальных сетях и описала продукт так: «укропительно вкусные кексики с маринованно-огуречной эссенцией, а сверху — масляный крем с огурчиками и праздничная красная посыпка». Каждый капкейк — на один укус, а продаются они упаковками по шесть штук. Одна упаковка стоит 10 долларов и 25 центов. А те, кто уверен в своих желаниях, могут сразу заказать онлайн большую упаковку на 25 кексиков за 37 долларов.