Нью-Йорк Таймс опубликовала список 100 главных книг 21 века

1 место занял роман «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте — в оригинале он вышел в 2011 году, а на русский был переведен в 2016-м. Из других известных новинок: «Подземная железная дорога» Колсона Уайтхеда (7 место) и «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро (9 место). Есть и книги, давно признанные настоящей классикой и имеющие популярные экранизации: «Дорога» Кормака Маккарти (13 место) и «Облачный атлас» Дэвида Митчелла (28 место).