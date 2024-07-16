Нью-Йорк Таймс опубликовала список 100 главных книг 21 века

Список составили 503 эксперта: писатели, поэты, критики и библиофилы (а также авторы рецензий на книги самой газеты). Каждого из них попросили назвать 10 главных книг 21 века, а потом просуммировали голоса. Среди экспертов — Стивен Кинг, Сара Джессика Паркер, Джеймс Паттерсон, Карл Уве Кнаусгор и многие другие.
1 место занял роман «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте — в оригинале он вышел в 2011 году, а на русский был переведен в 2016-м. Из других известных новинок: «Подземная железная дорога» Колсона Уайтхеда (7 место) и «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро (9 место). Есть и книги, давно признанные настоящей классикой и имеющие популярные экранизации: «Дорога» Кормака Маккарти (13 место) и «Облачный атлас» Дэвида Митчелла (28 место).
Как подсчитал телеграм-канал «Электрокниги», всего из списка на русский язык переведено 69 книг. 22 книги из списка добирались до российского читателя больше 10 лет, а 13 книг наоборот, появились в России уже через год после выхода.
Не переводят чаще всего книги о трудностях жизни афроамериканцев — вероятно, издатели считают, что российскому читателю эта тема не интересна.
Полный список можно посмотреть здесь.