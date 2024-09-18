Нью-Йорк объявляет войну крысам

Несмотря на заявления мэрии о позитивной динамике в борьбе с вредителями, в Нью-Йорке по прежнему можно встретить полчища крыс: возле мусорных баков, в самом центре города и даже в метро. Как следует из профильного городского портала, на котором отслеживаются места скопления грызунов, на Манхэттене, к примеру, крыс можно встретить даже неподалеку от штаб-квартиры ООН.