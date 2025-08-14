Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Зеленский провёл неделю лихорадочной дипломатии перед саммитом на Аляске

Владимир Зеленский провёл неделю лихорадочных переговоров с европейскими лидерами в преддверии саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Источник: AP 2024

Владимир Зеленский провёл неделю лихорадочных переговоров с европейскими лидерами в преддверии саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

«Последовала неделя лихорадочной дипломатии, в ходе которой Украина изо всех сил пыталась избежать отстранения от участия в переговорах», — отметили в статье.

По словам авторов материала, Зеленский поговорил с почти 30 мировыми лидерами. Советники главы киевского режима проводили встречи в разных форматах с высокопоставленными европейскими и американскими чиновниками.

Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявил, что Зеленский не удержится у власти в случае достижения мира.

Нардеп Артём Дмитрук отмечал, что глава киевского режима трусливо ждёт решения судьбы Украины от других стран.