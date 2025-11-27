NYT узнала подробности о встрече Рубио с европейскими чиновниками в Женеве

23 ноября глава Госдепа на пресс-конференции по итогам встреч в Женеве сообщил, что США заверили советников по нацбезопасности европейских стран, что «что вопросы, напрямую касающиеся как Европы, так и НАТО, по сути, было решено рассматривать отдельно, поскольку это требует их участия». Тогда же он указал, что эти обсуждения будут проходить «по отдельному треку».