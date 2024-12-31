NYT узнала о кибератаке китайских хакеров на системы минфина США

«Основываясь на имеющихся показателях, инцидент был отнесен на счет спонсируемой Китаем организации Advanced Persistent Threat (APT) В соответствии с политикой минфина, вторжения, связанные с APT, считаются серьезным инцидентом в области кибербезопасности», — приводится текст письма.
В публикации указывается, что минфин был оповещен об атаке компанией BeyondTrust. Хакер мог получить доступ к удаленным рабочим станциям минфина и хранящимся там документам. По данным министерства, оно сотрудничало с ФБР в расследовании атаки.
Детали атаки не уточнялись, однако, как говорится в письме, минфин США планирует раскрыть больше информации в предстоящем докладе конгрессу.
Ранее, 18 декабря, производителя роутеров из Китая TP-Link заподозрили в кибератаках. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США задумываются о введении запрета на пользование этими устройствами с 2025 года. Комментируя ситуацию, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Соединенные Штаты используют видимость национальной безопасности для «подавления китайских компаний».