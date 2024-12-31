Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT узнала о кибератаке китайских хакеров на системы минфина США

Хакеры, связанные с Китаем, якобы совершили атаку на электронные системы министерства финансов США. Об этом 30 декабря сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо ведомства американскому конгрессу.

Источник: Freepik

«Основываясь на имеющихся показателях, инцидент был отнесен на счет спонсируемой Китаем организации Advanced Persistent Threat (APT) В соответствии с политикой минфина, вторжения, связанные с APT, считаются серьезным инцидентом в области кибербезопасности», — приводится текст письма.

В публикации указывается, что минфин был оповещен об атаке компанией BeyondTrust. Хакер мог получить доступ к удаленным рабочим станциям минфина и хранящимся там документам. По данным министерства, оно сотрудничало с ФБР в расследовании атаки.

Детали атаки не уточнялись, однако, как говорится в письме, минфин США планирует раскрыть больше информации в предстоящем докладе конгрессу.

Ранее, 18 декабря, производителя роутеров из Китая TP-Link заподозрили в кибератаках. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в США задумываются о введении запрета на пользование этими устройствами с 2025 года. Комментируя ситуацию, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Соединенные Штаты используют видимость национальной безопасности для «подавления китайских компаний».