NYT узнал, кем был убитый агентами ICE в Миннеаполисе

Однако, судя по видеозаписи, на которую попал момент трагедии, Претти держал в руках телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам ICE, те повалили мужчину на землю. После чего, по данным The New York Times, агенты не менее 10 раз выстрели из оружия.