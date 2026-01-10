NYT: Трамп может просто взять Гренландию в рамках пакта 1951 года

По информации издания, пойти на такой шаг главе Белого дома позволяет соглашение времен холодной войны, в рамках которого США «уже обладают широким военным доступом в Гренландии». Уточняется, что данный документ был подписан Вашингтоном и Копенгагеном в 1951 году. Согласно договоренностям, Соединенные штаты могут строить, устанавливать, обслуживать и эксплуатировать военные базы по всему острову, а также размещать персонал и контролировать посадки, взлеты, перемещения и эксплуатацию кораблей и самолетов.
«У США такая свобода действий в Гренландии, что они могут делать практически все, что хотят. Мне очень трудно представить, что Соединенные Штаты не смогли бы получить практически все, что хотели, если бы просто вежливо попросили», — сказал исследователь Датского института международных исследований в Копенгагене Миккель Рунге Олесен.
Оборонное соглашение между США и Данией было обновлено в 2004 году, включив полуавтономное правительство Гренландии, что дало ей право голоса в том, как военные операции Соединенных Штатов могут повлиять на местное население.
В настоящее время у Вашингтона в Гренладнии есть космическая база Питтуфик, которая отслеживает ракеты, пересекающие Северный полюс.
Газета также со ссылкой на мнение аналитиков сообщает, что если США попытаются использовать оборонительный пакт в качестве прикрытия для отправки большого военного контингента на остров и попытки оккупировать Гренландию, то это будет незаконно.
«Согласно поправке 2004 года, Соединенные Штаты должны проконсультироваться с Данией и Гренландией перед тем, как внести какие-либо значительные изменения» в свои военные операции на острове. Поправка 2004 года, подписанная генералом Колином Л. Пауэллом, тогдашним госсекретарем, прямо признает Гренландию равноправной частью Королевства Дания", — сказано в публикации.
При этом датский эксперт по обороне Питер Эрнствед Расмуссен заявил, что если Вашингтон предъявляет разумные запросы, то «США всегда получают “да”».
«Если бы США захотели действовать без спроса, они могли бы просто сообщить Дании, что строят базу, аэродром или порт», — подчеркнул аналитик.