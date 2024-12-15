NYT сообщила, из какого русского романа «черпает вдохновение Си Цзиньпин»

«Русский писатель Чернышевский в романе “Что делать?” делает героя человеком с исключительно твердой волей и решительностью в достижении своих целей. Вот сила духа таковая сегодня нам очень нужна. Чем сложнее эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения», — сказал он тогда (цитата по CGTN).