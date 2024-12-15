NYT сообщила, из какого русского романа «черпает вдохновение Си Цзиньпин»

Китайский лидер Си Цзиньпин нередко обращается к российским историческим и литературным традициям, а источником его вдохновения можно считать роман Николая Чернышевского «Что делать?», говорится в колонке Джона Гарно и Сэма Четвина Джорджа — аналитиков из австралийской Garnaut Global, опубликованной в The New York Times (NYT). Четвин Джордж — глава китайского подразделения Garnaut Global.
Этот роман Си упомянул во время своего выступления на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года.
«Русский писатель Чернышевский в романе “Что делать?” делает героя человеком с исключительно твердой волей и решительностью в достижении своих целей. Вот сила духа таковая сегодня нам очень нужна. Чем сложнее эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения», — сказал он тогда (цитата по CGTN).
Чернышевский написал этот роман в 1862—1863 годах, отбывая наказание в Петропавловской крепости, роман прошел цензуру и был опубликован. Любовная линия главных героев — Веры Павловны, ее мужа Лопухова и его друга и ее второго мужа Кирсанова — в романе переплетается с философскими идеями Чернышевского о «новых людях», которых автор и описывает в романе.
Внимание Си, как говорится в колонке NYT, привлек второстепенный персонаж романа — Рахметов, друг Кирсанова. Глава, описывающая этого героя, называется «Особенный человек». Рахметов закаляет себя спортом и тяжелой физической работой, он даже пытался спать на гвоздях; также он занимался самообразованием. Образ Рахметова показывает эталонного революционера.
Китайский лидер говорил, что прочитал роман, будучи подростком, когда жил с крестьянами в сельской местности по призыву Мао Цзэдуна к молодежи в годы культурной революции.
Председатель КНР отмечал, что читал и других русских классиков — Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Шолохова и др. «Достоевский — самый глубокий русский писатель, а Толстой — самый обширный. Сравнивая их, я предпочитаю Толстого», — говорил Си.
Авторы колонки связывают призывы китайского лидера к революционному духу с его намерением подорвать влияние США. С этой целью он собирает страны-единомышленники (это и члены БРИКС) и потому обратил их внимание на революционно настроенных героев романа Чернышевского на саммите.