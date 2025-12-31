NYT рассказала, как Рубио процитировал Лаврову «Крестного отца»

Это произошло во время февральских переговоров в Эр-Рияде. Как пишет NYT, Рубио, сидя напротив министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова, вольно процитировал главу мафиозного клана, роль которого исполнил Марлон Брандо. В той сцене дон Вито Корлеоне, роль которого исполнил Марлон Брандо, предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей и говорит ему: «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».