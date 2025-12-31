Популярные темы
NYT рассказала, как Рубио процитировал Лаврову «Крестного отца»

Госсекретарь Марко Рубио на переговорах с российской делегацией, которую возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, подражал персонажу Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец», чтобы «растопить лед», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло во время февральских переговоров в Эр-Рияде. Как пишет NYT, Рубио, сидя напротив министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова, вольно процитировал главу мафиозного клана, роль которого исполнил Марлон Брандо. В той сцене дон Вито Корлеоне, роль которого исполнил Марлон Брандо, предупреждает своего сына об угрозах со стороны конкурирующих криминальных семей и говорит ему: «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

Рубио объяснил, что ядерные державы должны контактировать. В ответ на это «обычно хмурый» Лавров улыбнулся, пишет NYT.

Эта встреча делегаций России и США состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.

Материал дополняется.