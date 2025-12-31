NYT раскрыла, как команда Трампа устроила ловушку Киеву по уступке земли

Речь идет о встрече американской и украинской делегаций 11 марта. Как утверждает присутствующий там американский чиновник, госсекретарь Марко Рубио разложил на столе большую карту Украины и задал вопрос: «Я хочу знать, каковы ваши безусловные цели; что вам нужно, чтобы выжить как стране?».
Занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал маркер стоявшему у карты Украины секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову и сказал: «Начинайте рисовать». Тот начертил действующую линию соприкосновения, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу.
По словам американского чиновника, это стало переломным моментом в урегулировании конфликта на Украине. «Впервые [президент Украины Владимир] Зеленский через своих людей сказал, что ради достижения мира он готов отдать 20% своей страны», — сказал собеседник NYT.
Украинцы теперь «в ловушке», говорили тогда друг другу советники президента США Дональда Трампа.
