NYT раскрыла, как команда Трампа устроила ловушку Киеву по уступке земли

Занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал маркер стоявшему у карты Украины секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову и сказал: «Начинайте рисовать». Тот начертил действующую линию соприкосновения, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области и Донбасс, а также заявил о намерении Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу.