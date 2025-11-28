NYT: Пентагон точно не знает, кто становится целью ударов у берегов Венесуэлы

«По словам людей, знакомых с секретными военными брифингами, военные знают лишь, что кто-то на этих лодках связан с наркокартелями, и у них есть определенная уверенность в том, что на лодках есть наркотики. Однако, со слов этих людей, в большинстве случаев, если не во всех, когда Пентагон наносит такие удары, он не знает точно, кого убивает», — говорится в статье.