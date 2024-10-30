NYT: Маск создает в Техасе жилой комплекс для 2 своих жен и 11 детей

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Илон Маск занимается созданием в городе Остин (штат Техас) жилого комплекса для своих 11 детей и их матерей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники и подтверждающие документы.
Согласно этим данным, с этой целью миллиардер приобрел особняк и помог в покупке расположенной по соседству с ним виллы в Остине, где располагается штаб-квартира его компании Tesla. Отмечается, что общая стоимость двух построек составила порядка $35 млн.
По словам собеседников издания, в последние месяцы Маск говорил близким людям, что «хочет, чтобы его дети (которых по крайней мере 11) и 2 из 3 их матерей жили в соседних домах». Таким образом, по его мнению, «младшие дети смогут ближе общаться друг с другом», а у бизнесмена будет возможность планировать времяпрепровождение с ними. По данным источников, когда бизнесмен приезжает в Остин, он часто останавливается в третьем доме, расположенном в 10 минутах ходьбы от особняков.
По информации газеты, одна из матерей, топ-менеджер принадлежащей Маску нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис уже переехала в один из домов со своими детьми. Отмечается, что бывшая спутница Маска и мать троих его детей канадская певица Граймс (настоящее имя — Клер Элис Буше), по-прежнему судится с ним за права на опеку над общими детьми и пока не заселялась в комплекс. По оценкам NYT, в особняках найдется место и для пятерых наследников миллиардера от первой жены Жюстин Маск, однако в последнее время он отдалился от одного из них.
Издание напоминает, что последние два года Маск выражает опасения касательно снижения рождаемости по всему миру. Миллиардер неоднократно заявлял об этом на своей странице в X (ранее Twitter), призывая подписчиков выполнить свой моральный долг и завести детей.