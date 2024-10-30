NYT: Маск создает в Техасе жилой комплекс для 2 своих жен и 11 детей

По информации газеты, одна из матерей, топ-менеджер принадлежащей Маску нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис уже переехала в один из домов со своими детьми. Отмечается, что бывшая спутница Маска и мать троих его детей канадская певица Граймс (настоящее имя — Клер Элис Буше), по-прежнему судится с ним за права на опеку над общими детьми и пока не заселялась в комплекс. По оценкам NYT, в особняках найдется место и для пятерых наследников миллиардера от первой жены Жюстин Маск, однако в последнее время он отдалился от одного из них.