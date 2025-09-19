NYT: британская лесть не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю

Однако, продолжила газета, совершенно не ясно, принесет ли эта «беспрецедентная демонстрация гостеприимства» какие-либо «долгосрочные приобретения для Великобритании». «Не похоже, что Трамп смягчил условия торгового соглашения, которое Великобритания ранее согласовала с Соединенными Штатами. Он также не обещал оказать какое-либо новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего волнуют Великобританию: это война России на Украине и военная кампания Израиля в секторе Газа», — пишет издание.