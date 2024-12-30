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NYP: родившиеся в 2025 году дети станут первыми представителями «поколения бета»

К 2035 году представители этого поколения будут составлять 16% всего населения мира, прогнозирует социолог и футуролог Марк Маккриндл.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Дети, которые появятся на свет в 2025—2039 годах, станут представителями «поколения бета». Об этом в субботу сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на социолога и футуролога Марка Маккриндла.

Это поколение последует за «поколением альфа», то есть людьми, родившимися в 2010—2024 годах. Как отмечается, представители «поколения бета» получат в наследство мир, охваченный борьбой с серьезными вызовами, включая «климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и быструю урбанизацию».

«Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация будут полностью встроены в повседневную жизнь — от образования и работы до здравоохранения и индустрии развлечений», — считает Маккриндл.

Согласно его прогнозам, к 2035 году «поколение бета» будет составлять до 16% всего мирового населения.