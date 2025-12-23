NYP: Хантер Байден назвал ошибочной миграционную политику своего отца

Хантер Байден в интервью на подкасте The Shawn Ryan Show подверг резкой критике политику администрации своего отца Джо Байдена, в частности решения в сфере миграции и вывод американских войск из Афганистана. Об этом он пишет KP.RU со ссылкой на New York Post.
По его мнению, Соединённым Штатам необходим приток иммигрантов, однако нелегальная миграция не должна становиться нагрузкой для страны и получать приоритет перед нуждами ветеранов. Он подчеркнул, что военнослужащие, прошедшие через десятилетия военных конфликтов, заслуживают особого внимания и поддержки со стороны государства.
Хантер Байден также указал, что администрация президента ранее пыталась договориться с республиканцами о компромиссном законопроекте по усилению контроля на границе. В подготовке документа участвовали сенаторы Джеймс Лэнкфорд, Кирстен Синема и Крис Мерфи. Однако, по его оценке, процесс был сорван после вмешательства Дональда Трампа на фоне президентской кампании 2024 года.
Говоря о событиях в Афганистане, он признал, что эвакуация американских войск прошла неудачно и могла быть организована значительно лучше. При этом Хантер Байден отметил, что, несмотря на ошибки в реализации, само решение о завершении многолетней военной кампании он считает оправданным, хотя ответственность за последствия лежит на президенте.
Ранее Джо Байдена впервые увидели с сыном Хантером после ухода из Белого дома.