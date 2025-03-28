Няня из Канзаса полезла под кровать искать чудище, а нашла вора

«Потерпевшая попыталась продемонстрировать ребенку, что под кроватью никого нет, но обнаружила, что из-под предмета мебели прямо на нее смотрит подозреваемый. После этого подозреваемый выбрался из-под кровати, вступил в стычку с потерпевшей, сбил с ног ее и одного из детей, после чего сбежал», — так эту историю пересказывает в официальном заявлении полиция.