Няня из Канзаса полезла под кровать искать чудище, а нашла вора

Монстр под кроватью — один из базовых детских страхов. В темных углах спальни легко увидеть то, чего там нет, особенно если речь идет о впечатлительном уме ребенка. В какой-то момент каждый ребенок вырастает, заглядывает под кровать и понимает: никаких чудищ там не было.
Впрочем, это не значит, что детям не стоит доверять: иногда монстры под кроватью могут быть очень даже реальными. В этом лишний раз убеждает история, рассказанная в газете The Guardian.
В понедельник 24 марта няня из города Грэйт Бенд в штате Канзас укладывала детей спать, но один из них никак не хотел ложиться: он уверял женщину, что под кроватью кто-то есть.
Няня решила продемонстрировать мальчику, что его страхи беспочвенны, нагнулась, заглянула под кровать — и обнаружила там прячущегося мужчину.
«Потерпевшая попыталась продемонстрировать ребенку, что под кроватью никого нет, но обнаружила, что из-под предмета мебели прямо на нее смотрит подозреваемый. После этого подозреваемый выбрался из-под кровати, вступил в стычку с потерпевшей, сбил с ног ее и одного из детей, после чего сбежал», — так эту историю пересказывает в официальном заявлении полиция.
Няня вызвала стражей порядка сразу после случившегося — по ее описанию полиция установила, что мужчиной был 27-летний Мартин Вийялобос, когда-то живший по этому адресу.
На следующее утро мужчину обнаружили в городе и после непродолжительной погони задержали. Ему вменяется попытка похищения и грабежа при отягчающих обстоятельствах, создание опасности для ребенка, препятствование работе полиции и нарушение ограничений, наложенных судом.
Судья назначил мужчине залог в 500 тысяч долларов, а скоро задержанного ждет суд.
Ранее рассказывали, что делать, если под кроватью действительно никого нет — а ребенок все равно боится спать один.