Нужно ли запрещать детям использовать перцовые баллончики

«Нужно понимать, для чего вводить ограничения. Если рассматривать ситуации, когда шпана нападает с газовыми баллончиками и ножами на других, это опасно. Но если нападают на них — баллон может спасти жизнь, причем как от собак, так и от педофилов», — отметил Эдуард Халилов.