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Нужно ли запрещать детям использовать перцовые баллончики

Порой подростки используют перцовки, чтобы побаловаться и похулиганить. Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал, нужно ли запретить их продажу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: ТАСС

В разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей он напомнил, что баллоны в принципе запрещено продавать лицам до 18 лет, потому что их причисляют к орудиям самообороны.

«Нужно понимать, для чего вводить ограничения. Если рассматривать ситуации, когда шпана нападает с газовыми баллончиками и ножами на других, это опасно. Но если нападают на них — баллон может спасти жизнь, причем как от собак, так и от педофилов», — отметил Эдуард Халилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос нужно контролировать и регулировать. Также эксперт отметил, что нужно учиться применять любое оружие. Надо тренироваться — и не только тогда, когда уже происходит что-то опасное.

«Любое оружие может спасти человека, но если пользоваться им ради развлечения, снимать видосики, то оно может привести к непоправимым последствиям. Если, например, подросток брызнет в школе перцовкой, он может вызвать панику, и его сверстники могут раздавить детей помладше», — сказал эксперт.

Он признал, что ему лично хотелось помочь тем подросткам, на которых нападают толпой — собаки, педофилы или взрослые агрессоры. Однако здесь есть две стороны медали.

«Я бы не хотел, чтобы к моей дочери подросток подошел и прыснул баллоном в лицо в школе. Но баллончики так нельзя продавать, а законы ради законов — таких и так у нас хватает», — подчеркнул Эдуард Халилов.

Он заметил, что к повышению безопасности людей нужно подходить комплексно. Менять нужно многое, а не что-то одно, заключил эксперт.

К слову о собаках. К сожалению, они часто нападают на людей — как на взрослых, так и на детей. Кинолог ранее рассказал, как вести себя при встрече с агрессивной собакой.